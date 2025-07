Guido Kaczka festejó el emotivo momento en que un perro se reencontró con su familia

El encuentro en directo entre una familia y su perro extraviado, conocido hasta ese momento como “ Pandy ”, se convirtió en el instante más emotivo de la emisión y reveló la verdad detrás de la historia del primer can adoptado en el ciclo. El miércoles por la noche, una familia acudió al programa conducido por Guido Kaczka con la esperanza de reencontrarse con su mascota desaparecida , provocando un momento lleno de emoción y alegría .

El conductor aclaró que el perro, conocido como “ Pandy ”, en realidad estaba extraviado . “Alguien viene a adoptar y alguien pone en adopción el perro. Lo tiene en tránsito. Pero después hay un seguimiento. A veces se da la adopción y a veces no se da ”, explicó el conductor, describiendo cómo funciona habitualmente el ciclo.

El desenlace del caso llegó tras la recepción de un mensaje dirigido a la producción, que posibilitó localizar a Cecilia , la legítima propietaria. “En el seguimiento no se había dado la adopción con la pareja , eso es lo que me cuentan ahora. Pero además llegó un mensaje y cuando llegó ese mensaje se pusieron en contacto con Cecilia ”, explicó el conductor. La familia había perdido a la perra alrededor de un mes atrás, y el equipo de producción confirmó que eran los dueños auténticos .

Embed

La dueña, claramente conmovida, narró lo vivido: “Yo estaba trabajando. Cuidando a personas, acompañantes. Estuve mirando el programa y mirá las cosas que pasaron”. El encuentro en el estudio, con la perra respondiendo a su verdadero nombre, Golda, cerró la historia. La emoción fue total cuando todos se fundieron en un abrazo sobre el escenario.

La importancia del seguimiento en las adopciones

Guido Kaczka compartió con sorpresa cómo se sucedieron los acontecimientos: “¿Qué puede pasar? Que la familia se arrepienta. Pero lo que pasó... ¿Qué lo llevó a este lugar? Que lo hayan abandonado, que esté lejos de su familia, o que se haya perdido. Y eso pasó con Pandy”.

Guido Kaczka estrenó Buenas noches Familia, su nuevo ciclo en eltrece.

El conductor destacó que, en esta situación particular, la adopción no llegó a concretarse porque el animal no estaba realmente abandonado, sino que era una mascota perdida.

El caso de Golda —quien fue llamada Pandy en el programa— puso en evidencia la relevancia del seguimiento en los procesos de adopción de animales y mostró cómo la televisión y la colaboración del público pueden propiciar reencuentros inesperados.

Otro reencuentro en el estudio

“Te mando un mensaje por Instagram y te llamo y no me das bola. Tengo que venir acá para que lo hagas”. Con esa frase, Gustavo Jerry Sarlenga sorprendió a Guido Kaczka durante la transmisión en vivo de Buenas noches Familia por eltrece, al aparecer como un viejo amigo de la infancia sin que nadie en el equipo del programa lo hubiese anticipado.

El inesperado reencuentro de Guido Kaczka y un amigo de la infancia.

El martes por la noche, la dinámica habitual del ciclo se vio interrumpida cuando el conductor, al presentar a un nuevo participante para el juego de la piña, escuchó un apellido que lo paralizó por un instante. “¿Sos vos? Estás igual”, dijo Kaczka con evidente emoción, mientras la audiencia festejaba con entusiasmo el inesperado encuentro.

El saludo entre ambos, lleno de cariño, reflejaba la fuerza de una relación construida hace muchos años. La dinámica del programa no preveía ninguna sorpresa: Guido Kaczka simplemente presentó a “Gustavo”, pero al escuchar su apellido, su memoria reaccionó de forma inesperada. Todavía sorprendido, el conductor preguntó: “¿Te anotaste para la piña?”, y Sarlenga contestó: “Sí. Te vengo a ver a vos. ¿Hace cuántos años que no nos vemos?”.

La sinceridad del instante se confirmó cuando el concursante negó cualquier ayuda de la producción: fue él quien decidió inscribirse por su cuenta, sin intervención externa ni guion previo.

La evocación de aquellos años incluyó recuerdos de una librería en la esquina de Yerbal y Lope de Vega, el Club Amigos de Villa Luro y otros escenarios compartidos.

La charla sobre tiempos pasados trajo a la memoria momentos vividos en una librería situada en la esquina de Yerbal y Lope de Vega, el Club Amigos de Villa Luro y otros sitios que marcaron su niñez compartida. Durante ese reencuentro, Kaczka lanzó una broma: “Si querías verme, nos hubiéramos tomado un café”, destacando lo insólito del encuentro, ya que para volver a cruzarse su amigo tuvo que inscribirse en un programa televisivo de alcance nacional.

La parte del juego agregó un toque cómico. Jerry se acercó al aparato de la competencia y apenas logró dar un toque leve a la bolsa, lo que provocó una carcajada espontánea en Kaczka. “Seguís igual. Antes también eras re gracioso, no cambiaste. ¿Sabés lo que te hacía reír este hombre? Qué placer”, exclamó el conductor, mientras el ambiente se llenaba de nostalgia y risas compartidas.