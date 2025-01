Qué dijo Marcelo Tinelli después de que su hijo Francisco escapara de un control de alcoholemia. 

Por mensaje de WhatsApp, Marcelo Tinelli dijo que su hijo Francisco " está muy bien y descansando , que es lo importante". El mediático parecía no estar al tanto de todo lo sucedido en la ruta uruguaya, contando que " aparentemente se despistó en la ruta llegando a casa , es lo que sé hasta acá”.

Cuando Pampito le preguntó si era cierto que el joven intentó huir de un control de alcoholemia, el conductor del Bailando contestó: "No tengo idea de eso". La fuga de Francisco Tinelli fue confirmada más adelante por el parte policial que recibió el programa de El Trece, donde también se reveló que el modelo registró un 0,27 de alcohol en sangre.

El comunicado de la policía uruguaya explica que efectivos intentaron detener la camioneta del hijo de Marcelo Tinelli porque "circulaba a alta velocidad y realizando maniobras imprudentes", razón por la cual "se da a la fuga en dirección a José Ignacio circulando por la ruta 10" para después perder el control del vehículo y ser hallado por la policía "a un costado de la ruta a la altura del kilómetro 171”.

Después de salir ileso del accidente, Francisco Tinelli fue trasladado a la policlínica local, "donde los médicos constataron que no había sufrido lesiones". Allí, "el joven manifestó no haber visto el móvil policial" y finalmente tomó la prueba de alcoholemia, que dio positiva.

El parte también revela que Francisco reconoció haber tomado alcohol esa noche durante una cena familiar.

Otro escándalo en la familia Tinelli: Cande y Coti Sorokin, separados

Este martes, Ángel de Brito anunció en sus redes sociales que, pese a que enero está prácticamente finalizado, las novedades de la farándula no paran.

Y por la noche contó en LAM que la pareja que se separó es la conformada por Cande Tinelli y Coti Sorokin, que llevan menos de un año de casados.

“Ambos son famosos”, fue la premisa que lanzó el conductor, a lo que después le agregó la de “diferencia de edad notable”, que generó mucha intriga entre sus angelitas y también entre los televidentes, que comenzaron a enviarle nombres con el objeto de acertar el enigmático.

Casi sobre el cierre, De Brito recordó que la pareja “no tiene hijos” y reveló quiénes son los separados. “Se casaron hace poco y están en crisis. No se fuman, o por lo menos no se fumaron todo este verano”, agregó el conductor.

“Cande, cuando vino acá dijo que no soportaba sus actitudes, que era controlador, muy celoso, y que ella no quería más estar en una relación así de tóxica. Y lo dijo también en una nota que le hicimos a ella solita antes de que se reconciliaran para llegar al casamiento”, cerró Pepe Ochoa.