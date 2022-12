Andrea Rincón contó un episodio que vivió con un fantasma: "Me hizo el amor"

Andrea Rincón, la reconocida modelo y actriz Argentina, integra el programa de radio ¿Quién paga la fiesta? Allí, la ex participante de Gran Hermano comentó en una de las últimas ediciones del ciclo que sale pora Rock and Pop un escalofriante hecho atravesó en un viaje por el exterior.

“En Ámsterdam conocí a un fantasma, a uno bastante atrevido. Me lo acuerdo patente, me hizo el amor un fantasma. Pero es verdad. Me drogué muchas veces en mi vida, pero voy a ser honesta y nunca me paso algo así. Fue increíble”, inició narrando la actriz.

Y continuó: “yo estaba sentadita. Con un grupo de gente. ¿De repente? Siento que alguien me toca debajo de la mesa. Pensé que era uno de ellos, miro por abajo y no. En un momento dije, ‘voy al baño’. Y cuando fui, terminé agarrada de las paredes”.

"No sé cómo se consigue una elección en un fantasma o cómo logró lo que logró. Lo juro, por lo que más quiera, que eso sucedió. Estuvo muy bien. De hecho, al otro día me iba a ir a otro lugar y volví , me quedé en Ámsterdam y lo fui a buscar. Y no lo encontré nunca más”, concluyó Rincón.