¿Qué pasó entre Franco Colapinto y Dua Lipa?

Boca Juniors venció 2 a 0 a River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura y se clasificó para la Copa Libertadores 2026. En la Bombonera estuvo presente la cantante Dua Lipa, quien se sacó fotos con Juan Román Riquelme en uno de los palcos. Lo que sorprendió fue un comentario que le dejó Franco Colapinto.

El piloto argentino, hincha confeso de Boca Juniors, generó revuelo en redes tras un gesto hacia la estrella británica Dua Lipa, quien asistió al Superclásico en la La Bombonera el domingo 9 de noviembre. El club compartió una imagen de la cantante junto a Juan Román Riquelme

El Xeneize compartió en sus redes sociales el mensaje que dejó Dua Lipa tras el triunfo del conjunto de Claudio Úbeda ante el Millonario.

“Me encanta la energía, es perfecta la gente”, publicó la cuenta oficial del club de la Ribera. El mensaje estuvo acompañado por dos fotos de la cantante junto a Román. Dua Lipa posó con una camiseta de Boca con el número diez en la espalda y su nombre.

Comentario de Colapinto El comentario del piloto argentino en las redes sociales. (Foto: bocajrs/Instagram) En respuesta, Colapinto dejó un comentario en la publicación oficial del club: “Era ganar o ganar hoy. Qué motivación que venga a alguna carrera”. “Era ganar o ganar hoy. Qué motivación que venga a alguna carrera”. Aunque la cantante aún no respondió al guiño del piloto, el mensaje no tardó en viralizarse y generó todo tipo de especulaciones entre los hinchas de Boca, seguidores de la Fórmula 1 y los fans de Dua Lipa.

