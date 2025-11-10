lunes 10 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 - 16:16
Espectáculos.

¿Qué pasó entre Franco Colapinto y Dua Lipa?

Franco Colapinto sorprendió en redes al dejarle un mensaje a Dua Lipa tras su visita a La Bombonera. El guiño del piloto argentino se volvió viral.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Colapinto Dua Lipa
El comentario del piloto argentino en las redes sociales. (Foto: bocajrs/Instagram)

El comentario del piloto argentino en las redes sociales. (Foto: bocajrs/Instagram)

El mensaje de Dua Lipa para Boca

El mensaje de Dua Lipa para Boca

Lee además
Franco Colapintoterminó 15° en el Gran Premio de Brasil
Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Brasil
Colapinto entra de incógnito al Fan Zone con el guardaespaldas detrás. (@ColapintoFiles). video
Deportes.

Franco Colapinto sorprendió en Brasil: entró disfrazado como Valderrama al Fan Zone de San Pablo

El piloto argentino, hincha confeso de Boca Juniors, generó revuelo en redes tras un gesto hacia la estrella británica Dua Lipa, quien asistió al Superclásico en la La Bombonera el domingo 9 de noviembre. El club compartió una imagen de la cantante junto a Juan Román Riquelme

El mensaje de Dua Lipa para Boca
El mensaje de Dua Lipa para Boca

El mensaje de Dua Lipa para Boca

El mensaje de Dua Lipa para Boca

El Xeneize compartió en sus redes sociales el mensaje que dejó Dua Lipa tras el triunfo del conjunto de Claudio Úbeda ante el Millonario.

Me encanta la energía, es perfecta la gente”, publicó la cuenta oficial del club de la Ribera. El mensaje estuvo acompañado por dos fotos de la cantante junto a Román. Dua Lipa posó con una camiseta de Boca con el número diez en la espalda y su nombre.

Comentario de Colapinto
El comentario del piloto argentino en las redes sociales. (Foto: bocajrs/Instagram)

El comentario del piloto argentino en las redes sociales. (Foto: bocajrs/Instagram)

En respuesta, Colapinto dejó un comentario en la publicación oficial del club:

“Era ganar o ganar hoy. Qué motivación que venga a alguna carrera”. “Era ganar o ganar hoy. Qué motivación que venga a alguna carrera”.

Aunque la cantante aún no respondió al guiño del piloto, el mensaje no tardó en viralizarse y generó todo tipo de especulaciones entre los hinchas de Boca, seguidores de la Fórmula 1 y los fans de Dua Lipa.

