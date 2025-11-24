Escándalo en Miss Universo: renunció una de las finalistas

Olivia Manuela Yacé, concursante de Costa de Marfil en Miss Universo 2025 , anunció su renuncia oficial al título de Miss Universo África & Oceanía. La decisión surge tras su ubicación final como quinta en el certamen, en medio de denuncias públicas sobre falta de transparencia y manipulación del concurso.

Yacé confirmó su renuncia a través de un comunicado publicado en redes sociales. La joven expresó que su participación en la final realizada en Bangkok le permitió demostrar capacidad para afrontar desafíos, aunque aclaró que su camino no podrá continuar dentro de una estructura con valores que considera alejados de sus principios.

Su salida ocurre en un momento en que el certamen enfrenta críticas internas y externas, con señalamientos sobre influencia de votos, cuestionamientos al jurado y tensiones con el comité internacional de Miss Universo.

En su mensaje público, la modelo destacó cuatro pilares personales: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades. Según remarcó, permanecer en el rol implicaba aceptar condiciones que afectan su visión profesional y su integridad personal.

Indicó además que su papel como reina continental perdió fuerza y relevancia, lo que terminó de definir su decisión. Aseguró que renunciar le permitirá enfocarse en causas y espacios donde pueda defender sus valores con convicción.

La ex representante africana se dirigió a comunidades negras, africanas, americanas y caribeñas. Las alentó a ocupar lugares donde históricamente no tuvieron presencia y a no dejar que otros definan su identidad o su potencial.

“Nuestra presencia importa y nuestras voces deben ser escuchadas”, señaló en su declaración.

Olivia Yace, Miss Universo Costa del Marfil. Olivia Yace, Miss Universo Costa del Marfil.

Gestos finales y cierre de ciclo

En su despedida, Yacé saludó a la nueva Miss Universo, envió deseos de recuperación a Miss Jamaica tras su accidente durante la competencia preliminar y agradeció el apoyo de seguidores.

Manifestó que seguirá trabajando en nuevos proyectos con la misma determinación que la llevó a competir en el escenario internacional.

El comunicado completo

"Como representante de Costa de Marfil en la competencia Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero para continuar en este camino, debo permanecer fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades — los pilares más fuertes que me guían.

Con un corazón lleno de gratitud y profundo respeto, por este medio anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África & Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo.

A lo largo de mi recorrido como embajadora y reina de belleza, serví con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación. Sin embargo, para realmente alcanzar mi potencial, debo mantenerme firmemente anclada en mis valores y en mis principios rectores que allanan el camino hacia la excelencia.

Olivia Yace, Miss Universo Costa del Marfil. Olivia Yace, Miss Universo Costa del Marfil.

Como dije en el escenario durante la ronda de preguntas, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas: animarlas a superar sus límites, a entrar con confianza en habitaciones donde creen que no pertenecen, y a abrazar con orgullo su identidad.

Es este compromiso por ser una influencia positiva lo que guía mi decisión hoy. Apartarme de este rol que siento disminuido me permitirá dedicarme completamente a defender los valores que tengo tan cerca del corazón.

Hago un llamado a las comunidades Negra, Africana, Caribeña, Americana y de afrodescendientes: sigamos entrando en espacios donde no se nos espera. Abramos el camino para los hermanos y hermanas que vendrán detrás. Que nadie defina quiénes somos ni limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas.

Felicito a la nueva Miss Universo y deseo una pronta recuperación a Miss Jamaica, a quien envío todo mi cariño. Estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que han moldeado este viaje. Ahora emprendo mi camino de una manera diferente, con la misma determinación de elevar e inspirar. Gracias a todos los que han sido parte de esta aventura excepcional.

Sigamos defendiendo nuestros valores y luchando juntos por la grandeza. ¡Es hora de África!

Con amor y respeto,

Olivia".