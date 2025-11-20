jueves 20 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de noviembre de 2025 - 09:09
Mundo.

Hoy es Miss Universo 2025: a qué hora y dónde ver la ceremonia

120 concursantes compiten por la corona de Miss Universo. Descubre cómo seguir la transmisión en vivo si te encontrás en Argentina.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Aldana Masset, la modelo y cantante de cumbia que representa a Argentina en Miss Universo 2025.

Aldana Masset, la modelo y cantante de cumbia que representa a Argentina en Miss Universo 2025.

La edición 2025 de Miss Universo reúne en Tailandia a más de 130 aspirantes de todos los rincones del mundo, quienes disputan la codiciada corona en uno de los certámenes de belleza y cultura más prestigiosos a nivel internacional. Bajo el lema “The Power of Love”, este evento inaugura una semana clave.

Lee además
Miss Universo 2025: horario y cómo ver la preliminar desde Estados Unidos, Puerto Rico y Centroamérica.
Mundo.

Miss Universo 2025: horario y cómo ver la ceremonia preliminar
escandalo en miss universo por acusaciones de fraude a horas de la final
Tailandia.

Escándalo en Miss Universo por acusaciones de fraude a horas de la final

En los próximos días se definirá quién sucederá a Victoria Kjaer, la actual soberana originaria de Dinamarca. La ceremonia final de elección y coronación se llevará a cabo en el Impact Arena de Bangkok, un recinto icónico que comparte relevancia con otras ciudades tailandesas como Phuket y Pattaya.

A qué hora es la final del Miss Universo 2025.

¿Cuándo y a qué hora es la final del Miss Universo 2025?

La ceremonia de Miss Universo 2025 se celebrará en Tailandia el viernes 21 de noviembre, dando inicio a una nueva edición que atrae la mirada de audiencias de todo el mundo hacia el certamen de belleza más reconocido a nivel global.

La transmisión se realizará en vivo para espectadores internacionales, aunque el horario dependerá de la zona horaria de cada país. En naciones como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, la gala podrá seguirse desde las 22:00 horas.

Dónde ver en vivo la transmisión del Miss Universo 2025.

¿Dónde ver en vivo la transmisión del Miss Universo 2025?

La final de Miss Universo 2025 se emitirá por diversas cadenas y servicios de streaming, según cada territorio, garantizando que la audiencia global pueda seguir el evento. Para los países de Latinoamérica, las principales alternativas para ver la gala serán Telemundo Internacional y el canal oficial de Miss Universo en YouTube.

Este es el canal para ver la final.

Candidatas, actividades y ceremonias preliminares

El itinerario de Miss Universo 2025 dio inicio formalmente el 2 de noviembre, cuando las concursantes arribaron a Tailandia y comenzaron a participar en diversas actividades enfocadas en talento, liderazgo y manifestaciones culturales. El certamen no se limita a juzgar la apariencia física, sino que también valora la habilidad de cada candidata para expresarse y desenvolverse en situaciones sociales y culturales.

Aldana Masset es vocalista de la banda de cumbia pop Agapornis.

Entre las actividades programadas se encuentran varios eventos relevantes que preceden a la ceremonia de coronación:

  • Pasarela en traje de baño: el 14 de noviembre, las participantes realizaron su desfile en el parque acuático Columbia Pictures Aquaverse, situado en Pattaya, un evento que captó la mirada de medios locales y de audiencias internacionales.
  • Encuentros individuales con el jurado: el 15 de noviembre, cada concursante tuvo su presentación frente al panel de jueces, etapa clave dentro del proceso de evaluación y selección.
  • Ronda de trajes típicos: el 19 de noviembre, las concursantes exhibieron vestimentas que reflejan la cultura y tradición de sus respectivos países, una de las secciones más esperadas y aplaudidas por los seguidores del concurso.
  • Ceremonia de clausura y coronación: el 21 de noviembre, la cobertura internacional del certamen dará a conocer quién será la nueva reina de Miss Universo.
Masset es novia del futbolista argentino Fausto Vera.

El concurso reúne a candidatas provenientes de diversos países, con un jurado conformado por figuras reconocidas como Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, bajo la conducción de Claudia Bahamón.

La 74.ª edición de Miss Universo se distingue no solo por la cantidad histórica de participantes, sino también por la magnitud de la organización y la cobertura mediática. Este certamen resalta aspectos como liderazgo, compromiso social y expresión cultural, afianzando su relevancia como uno de los concursos internacionales más influyentes.

Masset es una modelo, asesora de imagen y cantante de 25 años .

La anticipación internacional crece conforme se aproxima el día de la coronación, mientras las concursantes, los miembros del jurado y el equipo organizador afinan los últimos preparativos para un evento que se espera atraiga la mirada de millones de espectadores alrededor del planeta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Miss Universo 2025: horario y cómo ver la ceremonia preliminar

Escándalo en Miss Universo por acusaciones de fraude a horas de la final

Miss Universo 2025: ¿Cómo votar para elegir a tu candidata favorita?

Cuándo es Miss Universo 2025 y quiénes son las candidatas

Quién es Aldana Masset, la cantante argentina que deslumbra en Miss Universo

Lo que se lee ahora
Mostró las increíbles habitaciones baratas en China y el video sorprendió en las redes sociales.  
Redes sociales.

Una joven mostró las habitaciones baratas en China y es furor en redes

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
SMN.

Alerta amarilla por fuertes tormentas y vientos en Jujuy: cuándo y en qué lugares

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre
Policial.

Brutal ataque a un adolescente en Jujuy: el duro relato de una madre

Gaston Guillemet prófugo
Búsqueda.

Recompensa millonaria para dar con el empresario prófugo acusado de trata

Accidentes en Ruta 66.
Precaución.

Mañana accidentada en la Ruta 66: un vuelco y un choque

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país video
Ejemplo.

Una docente jujeña elegida entre las mejores del país

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel