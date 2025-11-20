Hoy es Miss Universo 2025: a qué hora y dónde ver la ceremonia

Aldana Masset, la modelo y cantante de cumbia que representa a Argentina en Miss Universo 2025.

La edición 2025 de Miss Universo reúne en Tailandia a más de 130 aspirantes de todos los rincones del mundo, quienes disputan la codiciada corona en uno de los certámenes de belleza y cultura más prestigiosos a nivel internacional . Bajo el lema “ The Power of Love ”, este evento inaugura una semana clave.

Tailandia. Escándalo en Miss Universo por acusaciones de fraude a horas de la final

En los próximos días se definirá quién sucederá a Victoria Kjaer , la actual soberana originaria de Dinamarca . La ceremonia final de elección y coronación se llevará a cabo en el Impact Arena de Bangkok , un recinto icónico que comparte relevancia con otras ciudades tailandesas como Phuket y Pattaya .

La ceremonia de Miss Universo 2025 se celebrará en Tailandia el viernes 21 de noviembre , dando inicio a una nueva edición que atrae la mirada de audiencias de todo el mundo hacia el certamen de belleza más reconocido a nivel global .

A qué hora es la final del Miss Universo 2025.

La transmisión se realizará en vivo para espectadores internacionales , aunque el horario dependerá de la zona horaria de cada país. En naciones como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil , la gala podrá seguirse desde las 22:00 horas .

Dónde ver en vivo la transmisión del Miss Universo 2025.

¿Dónde ver en vivo la transmisión del Miss Universo 2025?

La final de Miss Universo 2025 se emitirá por diversas cadenas y servicios de streaming, según cada territorio, garantizando que la audiencia global pueda seguir el evento. Para los países de Latinoamérica, las principales alternativas para ver la gala serán Telemundo Internacional y el canal oficial de Miss Universo en YouTube.

Este es el canal para ver la final.

Candidatas, actividades y ceremonias preliminares

El itinerario de Miss Universo 2025 dio inicio formalmente el 2 de noviembre, cuando las concursantes arribaron a Tailandia y comenzaron a participar en diversas actividades enfocadas en talento, liderazgo y manifestaciones culturales. El certamen no se limita a juzgar la apariencia física, sino que también valora la habilidad de cada candidata para expresarse y desenvolverse en situaciones sociales y culturales.

Aldana Masset es vocalista de la banda de cumbia pop Agapornis.

Entre las actividades programadas se encuentran varios eventos relevantes que preceden a la ceremonia de coronación:

Pasarela en traje de baño : el 14 de noviembre , las participantes realizaron su desfile en el parque acuático Columbia Pictures Aquaverse , situado en Pattaya , un evento que captó la mirada de medios locales y de audiencias internacionales .

: el , las participantes realizaron su en el , situado en , un evento que captó la y de . Encuentros individuales con el jurado : el 15 de noviembre , cada concursante tuvo su presentación frente al panel de jueces , etapa clave dentro del proceso de evaluación y selección .

: el , cada concursante tuvo su , etapa clave dentro del proceso de . Ronda de trajes típicos : el 19 de noviembre , las concursantes exhibieron vestimentas que reflejan la cultura y tradición de sus respectivos países, una de las secciones más esperadas y aplaudidas por los seguidores del concurso .

: el , las concursantes exhibieron que reflejan la de sus respectivos países, una de las secciones más por los . Ceremonia de clausura y coronación: el 21 de noviembre, la cobertura internacional del certamen dará a conocer quién será la nueva reina de Miss Universo.

Masset es novia del futbolista argentino Fausto Vera.

El concurso reúne a candidatas provenientes de diversos países, con un jurado conformado por figuras reconocidas como Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, bajo la conducción de Claudia Bahamón.

La 74.ª edición de Miss Universo se distingue no solo por la cantidad histórica de participantes, sino también por la magnitud de la organización y la cobertura mediática. Este certamen resalta aspectos como liderazgo, compromiso social y expresión cultural, afianzando su relevancia como uno de los concursos internacionales más influyentes.

Masset es una modelo, asesora de imagen y cantante de 25 años .

La anticipación internacional crece conforme se aproxima el día de la coronación, mientras las concursantes, los miembros del jurado y el equipo organizador afinan los últimos preparativos para un evento que se espera atraiga la mirada de millones de espectadores alrededor del planeta.