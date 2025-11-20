Hoy es Miss Universo 2025: a qué hora y dónde ver la ceremonia

Aldana Masset, la modelo y cantante de cumbia que representa a Argentina en Miss Universo 2025.
La edición 2025 de Miss Universo reúne en Tailandia a más de 130 aspirantes de todos los rincones del mundo, quienes disputan la codiciada corona en uno de los certámenes de belleza y cultura más prestigiosos a nivel internacional. Bajo el lema “The Power of Love”, este evento inaugura una semana clave.
En los próximos días se definirá quién sucederá a Victoria Kjaer, la actual soberana originaria de Dinamarca. La ceremonia final de elección y coronación se llevará a cabo en el Impact Arena de Bangkok, un recinto icónico que comparte relevancia con otras ciudades tailandesas como Phuket y Pattaya.
¿Cuándo y a qué hora es la final del Miss Universo 2025?
La ceremonia de Miss Universo 2025 se celebrará en Tailandia el viernes 21 de noviembre, dando inicio a una nueva edición que atrae la mirada de audiencias de todo el mundo hacia el certamen de belleza más reconocido a nivel global.
La transmisión se realizará en vivo para espectadores internacionales, aunque el horario dependerá de la zona horaria de cada país. En naciones como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, la gala podrá seguirse desde las 22:00 horas.
¿Dónde ver en vivo la transmisión del Miss Universo 2025?
La final de Miss Universo 2025 se emitirá por diversas cadenas y servicios de streaming, según cada territorio, garantizando que la audiencia global pueda seguir el evento. Para los países de Latinoamérica, las principales alternativas para ver la gala serán Telemundo Internacional y el canal oficial de Miss Universo en YouTube.
Candidatas, actividades y ceremonias preliminares
El itinerario de Miss Universo 2025 dio inicio formalmente el 2 de noviembre, cuando las concursantes arribaron a Tailandia y comenzaron a participar en diversas actividades enfocadas en talento, liderazgo y manifestaciones culturales. El certamen no se limita a juzgar la apariencia física, sino que también valora la habilidad de cada candidata para expresarse y desenvolverse en situaciones sociales y culturales.
Entre las actividades programadas se encuentran varios eventos relevantes que preceden a la ceremonia de coronación:
Pasarela en traje de baño: el 14 de noviembre, las participantes realizaron su desfile en el parque acuático Columbia Pictures Aquaverse, situado en Pattaya, un evento que captó la mirada de medios locales y de audiencias internacionales.
Encuentros individuales con el jurado: el 15 de noviembre, cada concursante tuvo su presentación frente al panel de jueces, etapa clave dentro del proceso de evaluación y selección.
Ronda de trajes típicos: el 19 de noviembre, las concursantes exhibieron vestimentas que reflejan la cultura y tradición de sus respectivos países, una de las secciones más esperadas y aplaudidas por los seguidores del concurso.
Ceremonia de clausura y coronación: el 21 de noviembre, la cobertura internacional del certamen dará a conocer quién será la nueva reina de Miss Universo.
El concurso reúne a candidatas provenientes de diversos países, con un jurado conformado por figuras reconocidas como Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, bajo la conducción de Claudia Bahamón.
La 74.ª edición de Miss Universo se distingue no solo por la cantidad histórica de participantes, sino también por la magnitud de la organización y la cobertura mediática. Este certamen resalta aspectos como liderazgo, compromiso social y expresión cultural, afianzando su relevancia como uno de los concursos internacionales más influyentes.
La anticipación internacional crece conforme se aproxima el día de la coronación, mientras las concursantes, los miembros del jurado y el equipo organizador afinan los últimos preparativos para un evento que se espera atraiga la mirada de millones de espectadores alrededor del planeta.