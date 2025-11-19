Escándalo en Miss Universo por acusaciones de fraude a horas de la final

La final de Miss Universo 2025 tendrá lugar este viernes en Tailandia , pero el clima previo quedó atravesado por un fuerte escándalo. Dos miembros del jurado anunciaron su salida del certamen y plantearon sospechas sobre el proceso interno para definir a las finalistas. La organización rechazó estas acusaciones y emitió advertencias legales.

El pianista franco-libanés Omar Harfouch informó en Instagram que dejó su lugar en el comité de selección. El músico sostuvo que observó maniobras irregulares durante la preselección de 30 participantes. Según su versión, hubo una votación secreta que no estuvo a cargo del jurado oficial.

Harfouch señaló que personas ajenas al comité tuvieron injerencia directa en esa etapa. Además, avisó que ya consultó a un estudio jurídico de Nueva York para avanzar con una denuncia contra la Organización Miss Universo . En esa línea, habló de supuestos delitos como fraude, abuso de poder, incumplimiento contractual y daños morales.

El exfutbolista francés Claude Makélélé también informó su renuncia al jurado. Lo hizo mediante un breve mensaje en su cuenta de Instagram y no brindó motivos. Su salida se sumó de forma inmediata al conflicto abierto por Harfouch.

Respuesta de la organización y advertencias legales

La Organización Miss Universo negó cualquier intervención externa en la evaluación de las candidatas. Indicó que existe un panel distinto que analiza proyectos sociales, pero aclaró que ese trabajo no altera la elección de la ganadora.

En el mismo comunicado, la entidad advirtió a Harfouch sobre el uso de la marca Miss Universo. La organización remarcó que cualquier mención no autorizada podría derivar en acciones legales.

Una edición marcada por tensiones previas

Las renuncias llegan después de otra polémica que involucró al director de la franquicia tailandesa, Nawat Itsaragrisil. El empresario insultó a la representante de México, Fátima Bosch, durante un evento transmitido en vivo. El episodio generó críticas de figuras públicas, incluso de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y de ONU Mujeres.

Harfouch actuó como mediador en los días previos para bajar la tensión entre Nawat y el presidente de la MUO, Raúl Rocha. Ambos aparecieron juntos en fotos recientes para mostrar una tregua. Sin embargo, la nueva disputa reavivó el malestar interno.

Un cierre atravesado por la polémica

La edición número 74 del certamen continuará según lo previsto este viernes. Las disputas internas, las renuncias y las advertencias cruzadas lograron desplazar la atención del desfile de las participantes y de las actividades centrales del concurso.