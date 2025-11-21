Fátima Bosch, de México, es la nueva Miss Universo

Desde la presentación inicial, Bosch mostró seguridad y conectó con el público. En ese tramo levantó la voz con un “Viva México” que provocó gritos y aplausos entre los asistentes. Su energía tomó protagonismo en los primeros minutos y marcó el tono de su actuación durante toda la velada.
Cuando llegó el anuncio de las 30 finalistas, la mexicana ocupó el primer lugar en la lista y generó una ola de celebraciones en su estado natal, donde grupos de seguidores siguieron la competencia en el Parque Centenario 27 de Febrero.
Ese ritmo la llevó al top 12 y más tarde al top 5, donde compartió escenario con representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas.
Respuestas que definieron su camino
Durante la ronda de preguntas, la candidata respondió dos temas centrales sobre el rol de la mujer y el uso de la plataforma internacional. En su primera respuesta habló sobre los retos actuales y la necesidad de impulsar espacios seguros para las mujeres. En la segunda intervención alentó a las jóvenes a confiar en su autenticidad y en el valor de su voz.
Esas intervenciones reforzaron su presencia ante el jurado y marcaron el clima previo al cierre del certamen, donde se definieron las posiciones finales.
La coronación y el cierre de la competencia
Costa de Marfil recibió el quinto lugar, Filipinas el cuarto y Venezuela el tercero. En el escenario quedaron solo las representantes de Tailandia y México. El anuncio final confirmó a Bosch como la nueva Miss Universo y sumó su nombre a la lista de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.
La mexicana rompió en llanto y se fundió en abrazos con sus compañeras.