Fátima Bosch, de México, es la nueva Miss Universo

La edición 74 de Miss Universo tuvo una noche intensa en el Impact Arena de Pak Kret , donde 120 participantes entraron en la competencia. En ese escenario, Fátima Bosch, representante de México y oriunda de Tabasco, logró quedarse con la corona y ubicó a su país entre los más destacados del certamen. Su nombre cerró una gala con fuerte expectativa en Latinoamérica.

Mundo. ¿Fenómeno natural o algo más en México? El extraño "agujero" sobre el cielo de Puebla

Desde la presentación inicial, Bosch mostró seguridad y conectó con el público. En ese tramo levantó la voz con un “Viva México” que provocó gritos y aplausos entre los asistentes. Su energía tomó protagonismo en los primeros minutos y marcó el tono de su actuación durante toda la velada.

Cuando llegó el anuncio de las 30 finalistas, la mexicana ocupó el primer lugar en la lista y generó una ola de celebraciones en su estado natal, donde grupos de seguidores siguieron la competencia en el Parque Centenario 27 de Febrero.

Fátima Bosch, Miss Universo. Fátima Bosch, Miss Universo.

Pasarela y primeros avances

En la etapa de traje de baño, Bosch lució un diseño blanco con detalles dorados. Su actitud firme llamó la atención del jurado y levantó aplausos desde distintas zonas del estadio. Después avanzó al segmento de gala, donde utilizó un vestido rojo con bordes dorados y una capa larga que acompañó su paso por la pasarela.

Ese ritmo la llevó al top 12 y más tarde al top 5, donde compartió escenario con representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas.

Respuestas que definieron su camino

Durante la ronda de preguntas, la candidata respondió dos temas centrales sobre el rol de la mujer y el uso de la plataforma internacional. En su primera respuesta habló sobre los retos actuales y la necesidad de impulsar espacios seguros para las mujeres. En la segunda intervención alentó a las jóvenes a confiar en su autenticidad y en el valor de su voz.

Esas intervenciones reforzaron su presencia ante el jurado y marcaron el clima previo al cierre del certamen, donde se definieron las posiciones finales.

Fátima Bosch, Miss Universo. Fátima Bosch, Miss Universo.

La coronación y el cierre de la competencia

Costa de Marfil recibió el quinto lugar, Filipinas el cuarto y Venezuela el tercero. En el escenario quedaron solo las representantes de Tailandia y México. El anuncio final confirmó a Bosch como la nueva Miss Universo y sumó su nombre a la lista de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

La mexicana rompió en llanto y se fundió en abrazos con sus compañeras.

¿Cómo le fue a la argentina en Miss Universo?

La representante argentina, Aldana Masset, estaba entre las principales candidatas a quedar en el Top 5 de Miss Universo 2025, pero no logró pasar al Top 30 y quedó fuera del certamen en el inicio de la gala.

Apenas se conocieron las 30 semifinalistas, la gente explotó en redes sociales reclamando por Argentina, Perú, Ecuador y otras candidatas que quedaron afuera.