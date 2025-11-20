jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 11:06
Celebraciones.

Cuándo cae Navidad y Año Nuevo

Se acercan las fiestas de fin de año y es importante saber las fechas de Navidad y Año Nuevo para empezar con las planificaciones correspondientes.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Fiestas fin de año

Fiestas fin de año

Este año, la Navidad caerá el jueves 25 de diciembre y el Año Nuevo será el jueves 1 de enero de 2026, según el calendario gregoriano. Ambas son fechas declaradas feriados nacionales en Argentina.

De esta manera, Nochebuena será el miércoles 24 de diciembre, mientras que la previa de Año Nuevo se vivirá el miércoles 31 de diciembre.

La Navidad es una festividad que, como pocas, refleja la capacidad humana para reinventar las tradiciones, adaptarlas y transmitirlas de generación en generación.

Cómo afectan Navidad y Año Nuevo al calendario laboral 2025

En el calendario laboral argentino de 2025, Navidad (jueves 25 de diciembre) y Año Nuevo (jueves 1 de enero) son feriados nacionales con carácter inamovible. Esto significa que son días de descanso obligatorio para los trabajadores, quienes si deben trabajar en esas fechas deben recibir el pago doble de su salario habitual.

Además, rigen las normas legales de descanso dominical para estos días, lo que refuerza su carácter de jornada laboral especial. Asimismo, el miércoles 24 y 31 de diciembre dependerá de cada Ejecutivo Provincial si dictan asueto, como así también, el Gobierno Nacional determinará las medidas a seguir en ambos días para las entidades nacionales.

