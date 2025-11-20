Francia pide a su población a preparar un kit de emergencia: de qué se trata

Las autoridades de Francia publicaron este jueves un manual de 27 páginas denominado "Tous responsables" con instrucciones claras para que cada hogar arme una mochila de emergencia con lo imprescindible para sobrevivir durante las primeras 72 horas tras un desastre grave.

Su publicación se produce tras la polémica generada por unas declaraciones del jefe del Estado Mayor de los Ejércitos, el general Fabien Mandon, en las que llamó a "aceptar de perder a nuestros hijos" en caso de una guerra con Rusia .

El kit debe incluir elementos básicos pero esenciales: agua embotellada (6 litros por persona), alimentos no perecederos listos para consumir, radio a pilas o de dinamo , linterna y pilas extras, batería externa para dispositivos , botiquín con medicamentos y material de curación, medicación habitual , ropa de abrigo , manta térmica, copias de documentos en funda impermeable, efectivo en billetes, y un juego de llaves de repuesto.

Esta guía oficial coordinada desde la oficina del primer ministro francés sigue una línea que otros países europeos han adoptado, como Suecia, Noruega, Alemania y Reino Unido , con recomendaciones para períodos de autonomía que van desde 3 días hasta una semana o más. Se destaca que la preparación ciudadana no es un acto alarmista sino una política pública de sentido común que ayuda a gestionar fases críticas y permite a los equipos de rescate actuar con mayor eficacia.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha abogado por un "rearme" militar ante el nuevo escenario en Europa. "Para ser libres en este mundo, hay que ser temidos y para ser temidos, hay que ser poderosos", dijo en el mes de julio.

Qué es exactamente “Tous responsables” y qué cambia frente a lo que ya había

Hasta ahora, el Gobierno francés mantenía contenidos dispersos en webs oficiales sobre autoprotección, infografías de Protección Civil y recomendaciones de “kit 72 h”. “Tous responsables” llega para ordenar y unificar el mensaje: una sola guía, con pasos concretos para preparar, actuar y aguantar las primeras horas de una crisis, cuando los servicios de emergencia concentran recursos en los puntos más vulnerables. La novedad es doble. Por un lado, el marco: se trata de un manual nacional validado a nivel interministerial que recoge desde qué hacer al oír las sirenas o un aviso por SMS, hasta cómo evaluar si conviene evacuar o permanecer en casa. Por otro, el calendario y el formato: se publica hoy, en descarga digital, y no habrá un reparto postal inmediato, pese a que esa posibilidad se barajó meses atrás.

kit de emergencia

Objetivos del kit en Europa

Además de instar a "prepararse" y "protegerse", la guía también invita a los ciudadanos a "comprometerse" activamente con la defensa del país. Esto incluye alistarse en las Fuerzas Armadas o en la policía como reservistas, o participar como voluntarios en organizaciones como bomberos, Cruz Roja o Protección Civil. El documento destaca que aunque los militares franceses están bien preparados para defender a Francia o a sus aliados, el apoyo y compromiso de toda la población es fundamental para la defensa nacional.