Donald Trump en Israel: "Este no es el fin de una guerra, es el comienzo de una era de fe"

Vehículos de la Cruz Roja transportan rehenes que estuvieron secuestrados en Gaza, tras su entrega como parte de un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes por prisioneros entre Hamás e Israel, en Gaza. (Foto: Reuters - Reuters TV)

El presidente de Estados Unidos Donald Trump camina junto a su par de Israel Isaac Herzog y al primer ministro, Benjamín Netanyahu, en una ceremonia de bienvenida en el aeropuerto Ben Gurion. (Foto: AP - Evan Vucci)

"Este no es el fin de una guerra, es el comienzo de una era de fe"

Donald Trump fue ovacionado en el Knesset, el Parlamento de Israel. La ovación comenzó cuando ingresó al recinto y se extendió por varios minutos. El reconocimiento se produjo en el contexto del acuerdo de paz para Gaza, luego de que en esta madrugada se liberaron 20 rehenes que Hamas mantuvo secuestrados por más de dos años.

Hamas liberó a los 20 rehenes vivos tras más de dos años de cautiverio

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, planteó en el Parlamento de Israel: "Este no es el fin de una guerra, es el comienzo de una era de fe". El acuerdo de paz fue impulsado por el presidente de Estados Unidos. Hamas liberó a los 20 rehenes que mantuvo secuestrados más de dos años en Gaza. Trump, que fue ovacionado, habló del "final de una era de terror" y del inicio de un "nuevo Medio Oriente".

Trump dijo que este día, en el que se firmará el final de dos años de guerra entre Israel y Hamás, "es un día de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada", que marca no solo el fin de un conflicto, sino el de "una era de terror y muerte".

Trump definió el momento como “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”. La frase abrió su discurso, que se realizó antes de la intervención del primer ministro Benjamín Netanyahu.

El presidente de Estados Unidos llegó por la mañana a Israel. En el aeropuerto Ben Gurion fue recibido con honores por Netanyahu y por el presidente Isaac Herzog. Después del discurso, la agenda oficial incluye una reunión con las familias de los rehenes. La Casa Blanca considera ese gesto una señal de compromiso con las víctimas del conflicto.

Antes de arribar, Trump reconoció que tuvo “algunas disputas” con Netanyahu. Aun así, señaló que el premier israelí hizo “un buen trabajo” para alcanzar el acuerdo. “Trabajando conmigo fue fantástico. Fue un presidente de tiempos de guerra”, agregó.

Agenda de Donald Trump

Tras su estadía en Israel, Trump tiene previsto viajar a Sharm el Sheij, en Egipto. Allí se realizará la ceremonia de firma e implementación del plan de paz para Gaza, con la participación del presidente egipcio Abdelfatah al Sisi y representantes de países árabes, europeos y asiáticos.

El viaje cierra varias semanas de negociaciones diplomáticas encabezadas por Washington. El miércoles pasado, Trump anunció que se había alcanzado el acuerdo de paz entre Israel y Hamas.