La Selección Argentina Sub 17 quedó eliminada del Mundial tras perder por penales con México

Selección Argentina Sub 17 La Selección Argentina Sub 17 se despidió del Mundial de Qatar 2025: empató 2-2 con México y perdió 4-2 en los penales en los 16avos de final del torneo

La Selección Argentina Sub 17 quedó eliminada del Mundial de Qatar 2025 tras caer por penales ante México, luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario en el cruce de 16avos de final. El encuentro se jugó en una de las canchas del complejo Aspire Zone de Doha y terminó con una definición dramática desde los doce pasos.

El equipo dirigido por Diego Placente llegaba como uno de los grandes candidatos: había sido el mejor seleccionado de la fase de grupos, con puntaje ideal y un alto rendimiento colectivo. Sin embargo, no pudo trasladar esa superioridad a la instancia de eliminación directa y se terminó despidiendo antes de lo esperado. En los 90 minutos, Argentina y México protagonizaron un partido intenso y cambiante.

Para la Albiceleste convirtieron Ramiro Tulián y Fernando Closter, mientras que para el seleccionado mexicano el goleador fue Luis Mario Gamboa, autor de los dos tantos del Tri Sub 17. El empate obligó a definir la serie desde el punto del penal.

La ilusión de la Selección Argentina Sub 17 se fue en los penales En la tanda, México fue más efectivo: se impuso 4-2 desde los doce pasos. El arquero mexicano Santiago López fue una de las figuras de la serie al contener un remate argentino y asegurar la clasificación de su equipo a la siguiente fase del Mundial Sub 17.

Para Argentina, la eliminación resulta especialmente dolorosa porque llega tras una primera fase muy sólida, en la que el equipo se había mostrado ordenado, contundente y con variantes ofensivas. La caída en penales deja un sabor amargo, pero también una camada de futbolistas juveniles que suman experiencia internacional de cara al futuro. México, en cambio, celebra una victoria histórica ante uno de los candidatos del torneo y se mete en los octavos de final, donde deberá enfrentar a Portugal, en busca de seguir avanzando en Qatar 2025.

