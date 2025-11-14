sábado 15 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 - 10:26
Neuquén.

Una embarazada volcó con su auto y murió

Una mujer de 30 años murió tras perder el control de su auto durante la desconcentración de una etapa ciclística.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Embarazada muerta
El siniestro se produjo mientras finalizaba la etapa del evento deportivo. La circulación era intensa y varios autos avanzaban por Ruta 6. En ese contexto, la conductora perdió el control de su Renault Sandero y cayó al desagüe ubicado cerca del ingreso al barrio Chacramonte.

Automovilistas y ciclistas observaron la caída y se metieron al agua para ayudar. La escena generó tensión por la profundidad del cauce y por la dificultad para abrir las puertas del vehículo.

Intentos de rescate y traslado urgente

Bomberos y personal de emergencias llegaron a los pocos minutos. Extrajeron a la mujer del auto y la subieron a la ambulancia. El equipo médico inició maniobras de RCP para intentar reanimarla durante el traslado.

La víctima ingresó al hospital sin signos vitales. Más tarde el personal médico confirmó su fallecimiento, pese al esfuerzo del equipo de emergencia.

Identidad confirmada y datos claves del caso

A última hora se confirmó que la mujer era Rosana Nélida Zapata, de 30 años. Fuentes policiales señalaron que cursaba su segundo mes de embarazo.

La investigación apunta a determinar si el Sandero tuvo contacto previo con una ambulancia que avanzaba en el mismo sentido. Ese vehículo trasladaba a dos heridos con código rojo hacia el hospital local. La fuerza policial analiza marcas, huellas y declaraciones para saber si hubo un impacto.

El trabajo de criminalística incluye el análisis del cauce, la posición final del auto, el estado del camino y el movimiento de los vehículos que circulaban por la zona. También se revisan comunicaciones internas de emergencias para precisar horarios y trayectos.

El Ministerio Público Fiscal ordenó el resguardo del Sandero y la toma de testimonios a los participantes del evento deportivo que vieron la caída del vehículo y el ingreso de los primeros rescatistas.

Fuente: LMNeuquen

