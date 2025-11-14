Le clavaron una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid en medio de una pelea

Jonathan Smith, volante defensivo de 35 años, había asistido al club GEVE de Villa España para ver a su hija.

El mundo del fútbol se encuentra conmocionado tras el grave ataque sufrido por Jonathan José Smith , mediocampista defensivo de 35 años que juega en General Lamadrid de la Primera C . Durante el incidente, una persona le clavó una llave de auto en la cabeza, y actualmente el jugador se encuentra hospitalizado , a la espera de su evolución.

Fuentes policiales indicaron que la causa se investiga bajo la figura de tentativa de homicidio . El hecho ocurrió el miércoles por la noche en el club GEVE , situado en Avenida Italia 150 , en Berazategui , luego de una pelea masiva entre los padres de las jugadoras durante un partido de un torneo femenino Sub 16 .

Smith fue rápidamente reconocido con una lesión en la frente provocada por la inserción de una llave . Su hija de 16 años presentaba molestias físicas y, al rechazar esperar la llegada de la ambulancia del SAME , ambos fueron trasladados al Hospital Evita Pueblo de Berazategui.

Hay un detenido relacionado con el incidente, un hombre de 40 años identificado por las iniciales G.A. , y además se incautó un vehículo Chevrolet Zafira . La investigación está a cargo de la UFI descentralizada N° 3 de Berazategui.

De acuerdo con la información a la que accedió el Centro Informativo Berazategui (CIB), el mediocampista intervino para “defender a un amigo al que estaban agrediendo” durante un torneo celebrado en Villa España.

El club difundió un comunicado breve durante las primeras horas de la tarde respecto al episodio: “Estamos atentos a las novedades de la cirugía de Corto Smith y expresamos nuestra solidaridad con su familia y con todos los integrantes del club Estrella de Plátanos. Quedamos a disposición para brindar cualquier tipo de apoyo que necesiten”.

Presencia del jugador y coordinación hospitalaria

Según informaron fuentes cercanas al entorno del jugador al Centro Informativo Berazategui (CIB), su presencia en el lugar se debía a que su hija estaba participando en el partido, mientras él, además de futbolista, obtiene ingresos adicionales trabajando como conductor de aplicaciones.

Para retirar la llave incrustada, los profesionales del Hospital Evita Pueblo aguardaron las instrucciones provenientes del Hospital de alta complejidad El Cruce, ubicado en Florencio Varela.

El comunicado del club GEVE tras la internación de Jonathan Smith.

Jonathan Smith cuenta con una extensa trayectoria en las categorías del Ascenso argentino. Según el portal especializado Transfermarkt, su recorrido comenzó en Claypole entre 2012 y 2014, continuando luego en El Porvenir (2014), Deportivo Paraguayo (2015/16), Victoriano Arenas (2016/19), Ituzaingó (2019/20) y Berazategui (2021/24).

A comienzos de 2025 se incorporó a Lamadrid y, además de jugar en la Cuarta División del fútbol argentino, fue titular en el partido que su equipo perdió 4-0 frente a Lanús en los 32avos de final de la Copa Argentina.

Trayectoria de Jonathan Smith y su actualidad futbolística

En la presente temporada, General Lamadrid logró clasificar al Reducido por el ascenso a la Primera B Metropolitana tras finalizar en la séptima posición de la Zona B. Sin embargo, sus aspiraciones se vieron truncadas rápidamente al quedar eliminado en la tanda de penales frente a Berazategui en la ronda inicial.

El vehículo Chevrolet Zafira que fue secuestrado.

El agresor que provocó la grave lesión a Jonathan José Smith, al clavarle una llave en la cabeza durante un altercado en el club GEVE de Berazategui, fue identificado como Gastón Omar Álvarez, de 40 años. Conocido con el apodo de “Taty”, Álvarez tiene relación con el fútbol infantil de la región, ya que sus hijos han participado en diversos equipos de la zona.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, no sería la primera vez que se ve involucrado en hechos de violencia en este entorno. En sus perfiles de redes sociales, se muestra residiendo en la localidad bonaerense de Plátanos y dedicándose a la comercialización de productos de almacén.

Detalles del ataque y detención del agresor

El incidente ocurrió durante un encuentro de fútbol femenino Sub 16, cuando una disputa entre jugadoras adolescentes escaló hasta generar un enfrentamiento entre los padres presentes. Según relataron testigos, la hija de Smith sufrió agresiones en medio del desorden, y el propio jugador intervino para proteger a un amigo antes de recibir la lesión en la cabeza.

Álvarez, propietario de la llave que se utilizó en el ataque, también sufrió heridas en el rostro durante el altercado. Las imágenes que circulan posteriormente evidenciaron la gravedad del episodio: Smith fue atendido mientras la llave permanecía incrustada en su frente, y el ambiente estaba cargado de conmoción entre familiares y las jugadoras que presenciaron los hechos.

Tras lo ocurrido, una testigo relató que Álvarez mostró de manera insistente su deseo de recuperar la llave de su vehículo, sin tomar en cuenta la seriedad del ataque ni la presencia de las fuerzas policiales. “Era lo único que quería”, afirmó la mujer al medio citado. La Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Berazategui ordenó su detención y el secuestro del Chevrolet Zafira involucrado. Se espera que Álvarez declare este viernes en el marco de la causa, que se tramita bajo la carátula de tentativa de homicidio.