Una pelea familiar violenta acabó con policías agredidos

Durante el enfrentamiento, la agresividad se intensificó, lo que llevó a la necesidad de solicitar la presencia de los agentes de la Subcomisaría de Lugones. No obstante, al arribar al sitio, uno de los implicados, Moreno, no solo se opuso a la intervención de los policías, sino que también los insultó, gritándoles: "No me voy a ir, además nadie me puede correr". Frente a su comportamiento, los agentes optaron por reducirlo, ponerle las esposas y llevarlo a la comisaría.