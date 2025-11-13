sábado 15 de noviembre de 2025

13 de noviembre de 2025 - 17:36
Fatal.

Tragedia en Jujuy: falleció un joven futbolista de Monterrico San Vicente

Un accidente fatal en la ruta 43 arrebató la vida a Emanuel “Ema” Ramos, futbolista de 22 años muy querido en la Liga Departamental.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El joven de 22 años falleció en un accidente.

El joven de 22 años falleció en un accidente.

Quien era Emanuel Ramos

Con solo 22 años, "Ema" se había destacado desde joven en el fútbol local. Fue campeón juvenil con Monterrico Sur, defendió los colores de Los Lapachos y en sus últimos meses formó parte del plantel Sub-23 de Monterrico San Vicente, donde su entrega y talento dejaron una huella imborrable. Más allá del deporte, Emanuel se distinguía por su humildad y compañerismo, valores que sus amigos y dirigentes resaltan como parte de su esencia.

Despedida y condolencias del club y la comunidad

El club Monterrico San Vicente expresó su tristeza en redes sociales con un sentido mensaje: “Con profundo dolor nos despedimos de Emanuel Ramos. Una gran promesa que se ganó el corazón de todos en el club. Ema siempre será recordado por su pasión y dedicación al fútbol.” Además, allegados, compañeros y dirigentes compartieron sus condolencias, reflejando el impacto que la pérdida de Emanuel provoca en toda la comunidad futbolística.

Monterrico Sur, también despidió a su ex jugador

emanuel ramos-monterrico sur

Cuándo es el sorteo del Mundial 2026: fecha, horario y formato

