Tragedia en Jujuy: falleció un joven futbolista de Monterrico San Vicente

Con solo 22 años, "Ema" se había destacado desde joven en el fútbol local. Fue campeón juvenil con Monterrico Sur, defendió los colores de Los Lapachos y en sus últimos meses formó parte del plantel Sub-23 de Monterrico San Vicente, donde su entrega y talento dejaron una huella imborrable. Más allá del deporte, Emanuel se distinguía por su humildad y compañerismo, valores que sus amigos y dirigentes resaltan como parte de su esencia.
Despedida y condolencias del club y la comunidad
El club Monterrico San Vicente expresó su tristeza en redes sociales con un sentido mensaje: “Con profundo dolor nos despedimos de Emanuel Ramos. Una gran promesa que se ganó el corazón de todos en el club. Ema siempre será recordado por su pasión y dedicación al fútbol.” Además, allegados, compañeros y dirigentes compartieron sus condolencias, reflejando el impacto que la pérdida de Emanuel provoca en toda la comunidad futbolística.