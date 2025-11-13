Tragedia en Jujuy: falleció un joven futbolista de Monterrico San Vicente

El joven de 22 años falleció en un accidente.

Un profundo dolor invade a Monterrico San Vicente y a toda la región tras el fallecimiento de Emanuel Ramos, joven futbolista que perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido a la altura de La Ovejería. El mundo del fútbol jujeño despide con tristeza a una carrera que apenas comenzaba a brillar.

Quien era Emanuel Ramos Con solo 22 años, "Ema" se había destacado desde joven en el fútbol local. Fue campeón juvenil con Monterrico Sur, defendió los colores de Los Lapachos y en sus últimos meses formó parte del plantel Sub-23 de Monterrico San Vicente, donde su entrega y talento dejaron una huella imborrable. Más allá del deporte, Emanuel se distinguía por su humildad y compañerismo, valores que sus amigos y dirigentes resaltan como parte de su esencia.

Despedida y condolencias del club y la comunidad El club Monterrico San Vicente expresó su tristeza en redes sociales con un sentido mensaje: “Con profundo dolor nos despedimos de Emanuel Ramos. Una gran promesa que se ganó el corazón de todos en el club. Ema siempre será recordado por su pasión y dedicación al fútbol.” Además, allegados, compañeros y dirigentes compartieron sus condolencias, reflejando el impacto que la pérdida de Emanuel provoca en toda la comunidad futbolística.

Monterrico Sur, también despidió a su ex jugador

