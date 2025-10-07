Las víctimas por accidentes bajaron un 34% en comparación con septiembre de 2024

Imagen de archivo

La cantidad de víctimas por accidentes de tránsito disminuyó un 34% en septiembre de 2025 respecto al mismo mes de 2024. Según los datos a los que pudo acceder TodoJujuy.com, se conoció que la mayor cantidad de siniestros viales corresponde a aquellos que registran personas lesionadas, cifra que también descendió en comparación con el año anterior.

Comparativa de accidentes entre septiembre 2024 y septiembre 2025 A través de las estadísticas de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy, se detalló que, respecto a septiembre de 2024, la cantidad de víctimas por siniestros viales disminuyó un 34%. Esta comparación se establece entre las 224 víctimas registradas en septiembre de 2025 y las 341 reportadas en el mismo mes del año anterior.

Accidente en Ruta 9: una camioneta volcó y dejó un herido grave

Detalles de las víctimas en hechos viales En septiembre de 2024 Heridos leves: 317

Heridos graves: 11

Fallecidos: 13

En septiembre de 2025 Heridos leves: 221

Heridos graves: 0

Fallecidos: 3 accidente El Carmen (1) Cantidad de hechos viales: comparación entre septiembre 2024 y septiembre 2025 Sobre el número de hechos viales, aquellos con contaron con personas lesionadas fueron los que más se reportaron tanto en septiembre de 2024 como así también, en septiembre 2025. En el primer año mencionado, hubo 216 accidentes con lesionados, mientras que este año se contabilizaron 165 en total. Por otra parte, los siniestros con hechos materiales fueron: 151 en septiembre de 2024 y 147 en septiembre 2025. Finalmente, los hechos con fallecidos fueron 9 el año pasado, y el 2025 disminuyó a un total de 3 muertes.

