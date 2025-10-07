martes 07 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de octubre de 2025 - 13:34
Datos claves.

Elecciones 2025: casi 36 millones de argentinos habilitados para votar el 26 de octubre

Argentina suma 634 mil nuevos votantes para estas elecciones 2025. Jujuy tiene 602.380 habilitados y un 3,5% del padrón compuesto por jóvenes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cuándo son las próximas elecciones 2025 y qué se vota

Cuándo son las próximas elecciones 2025 y qué se vota

Elecciones - adultos mayores

A tres semanas de las elecciones 2025 ( elecciones legislativas) del 26 de octubre, la Cámara Nacional Electoral dio a conocer el padrón definitivo: 35.987.634 personas están habilitadas para votar en el país, un 1,7% más que en 2023. Si se suman los argentinos residentes en el exterior, el total asciende a 36.478.360 ciudadanos.

Lee además
el gobierno reconocio que jose luis espert no tuvo claridad para explicar su situacion video
Política.

El Gobierno reconoció que José Luis Espert "no tuvo claridad para explicar su situación"
Boleta Única de Papel - Elecciones 2025
Política.

En seis simples pasos, cómo votar en Jujuy con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

El crecimiento representa 634.026 votantes nuevos, impulsado principalmente por el ingreso de jóvenes de entre 16 y 17 años, que este año suman 1.139.315 electores. Ellos representan el 3,16% del padrón nacional, con una distribución equilibrada entre mujeres (49%) y varones (51%).

voto joven.jpg
Elecciones 2025 - voto joven: La posibilidad de participar en los comicios de este mes tambi&eacute;n se extiende a quienes tengan 15 a&ntilde;os y cumplan 16 hasta el d&iacute;a de la elecci&oacute;n, siempre que hayan realizado la actualizaci&oacute;n de su DNI de los 14 a&ntilde;os y figuren en el padr&oacute;n electoral.

Elecciones 2025 - voto joven: La posibilidad de participar en los comicios de este mes también se extiende a quienes tengan 15 años y cumplan 16 hasta el día de la elección, siempre que hayan realizado la actualización de su DNI de los 14 años y figuren en el padrón electoral.

El peso del voto joven y las provincias con mayor crecimiento para estas elecciones 2025

Desde la sanción de la Ley de Ciudadanía Argentina – Voto Joven (2012), los adolescentes de 16 y 17 años pueden votar de forma optativa. Este año, Buenos Aires concentra la mayor cantidad de nuevos electores jóvenes, con más de 435 mil incorporaciones, seguida por Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán.

En el norte del país, Misiones, Formosa, Salta, Jujuy y San Juan encabezan el ranking de provincias con mayor proporción de votantes jóvenes sobre su padrón total. En el caso de Jujuy, el 3,5% de los habilitados pertenece a este grupo etario, y el padrón provincial alcanza los 602.380 votantes.

CABA, la única provincia que pierde electores

A diferencia del resto del país, la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito que registra una caída en la cantidad de votantes: perdió 12.843 electores respecto de 2023 y casi 190 mil desde 2019. Según el informe de Infobae, la baja se explica por el envejecimiento de la población, la disminución de la natalidad y la migración de jóvenes hacia otras provincias o al exterior.

En contraste, Neuquén lidera el crecimiento porcentual del padrón con un 5%, seguida por Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz, que rondan el 3%.

Elecciones - adultos mayores

Buenos Aires, el epicentro electoral

La provincia de Buenos Aires continúa siendo el distrito más importante del país: 13,3 millones de personas están habilitadas para votar, lo que equivale al 37% del padrón nacional. La siguen Córdoba (3,1 millones), Santa Fe (2,8 millones), Ciudad de Buenos Aires (2,5 millones) y Mendoza (1,5 millones).

Estas cinco jurisdicciones concentran el 64% del electorado total, y son las que definirán el rumbo de los comicios legislativos en los que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas).

Consultá el padrón electoral

REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES - Padrón Definitivo - Elecciones Nacionales - 26 de Octubre de 2025

Fuente: Cámara Nacional Electoral (CNE) - Infobae

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El Gobierno reconoció que José Luis Espert "no tuvo claridad para explicar su situación"

En seis simples pasos, cómo votar en Jujuy con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Cuál es la cantidad de electores habilitados para votar, provincia por provincia

Los gobernadores de Provincias Unidas se reúnen en Jujuy

Tras la baja de José Luis Espert, ¿Cuánto saldría reimprimir las boletas?

Lo que se lee ahora
los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Revelan que “Pequeño J” se reunió con una de las víctimas 15 días antes del triple crimen.
Justicia.

Triple crimen narco: "Pequeño J" se reunió con una de las víctimas 15 días antes los asesinatos

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

AUH.
ANSES.

AUH en octubre 2025: quiénes quedaron afuera del cobro de la asignación

Clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy.
Detalles.

Cómo participar de las clases gratuitas de yoga en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel