Elecciones 2025: casi 36 millones de argentinos habilitados para votar el 26 de octubre

A tres semanas de las elecciones 2025 ( elecciones legislativas) del 26 de octubre , la Cámara Nacional Electoral dio a conocer el padrón definitivo: 35.987.634 personas están habilitadas para votar en el país , un 1,7% más que en 2023 . Si se suman los argentinos residentes en el exterior, el total asciende a 36.478.360 ciudadanos .

Política. En seis simples pasos, cómo votar en Jujuy con la Boleta Única de Papel en las elecciones 2025

Política. El Gobierno reconoció que José Luis Espert "no tuvo claridad para explicar su situación"

El crecimiento representa 634.026 votantes nuevos , impulsado principalmente por el ingreso de jóvenes de entre 16 y 17 años , que este año suman 1.139.315 electores . Ellos representan el 3,16% del padrón nacional , con una distribución equilibrada entre mujeres (49%) y varones (51%).

Elecciones 2025 - voto joven: La posibilidad de participar en los comicios de este mes también se extiende a quienes tengan 15 años y cumplan 16 hasta el día de la elección, siempre que hayan realizado la actualización de su DNI de los 14 años y figuren en el padrón electoral.

Desde la sanción de la Ley de Ciudadanía Argentina – Voto Joven (2012) , los adolescentes de 16 y 17 años pueden votar de forma optativa. Este año, Buenos Aires concentra la mayor cantidad de nuevos electores jóvenes, con más de 435 mil incorporaciones , seguida por Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán.

En el norte del país, Misiones, Formosa, Salta, Jujuy y San Juan encabezan el ranking de provincias con mayor proporción de votantes jóvenes sobre su padrón total. En el caso de Jujuy, el 3,5% de los habilitados pertenece a este grupo etario, y el padrón provincial alcanza los 602.380 votantes.

CABA, la única provincia que pierde electores

A diferencia del resto del país, la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito que registra una caída en la cantidad de votantes: perdió 12.843 electores respecto de 2023 y casi 190 mil desde 2019. Según el informe de Infobae, la baja se explica por el envejecimiento de la población, la disminución de la natalidad y la migración de jóvenes hacia otras provincias o al exterior.

En contraste, Neuquén lidera el crecimiento porcentual del padrón con un 5%, seguida por Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz, que rondan el 3%.

Elecciones - adultos mayores

Buenos Aires, el epicentro electoral

La provincia de Buenos Aires continúa siendo el distrito más importante del país: 13,3 millones de personas están habilitadas para votar, lo que equivale al 37% del padrón nacional. La siguen Córdoba (3,1 millones), Santa Fe (2,8 millones), Ciudad de Buenos Aires (2,5 millones) y Mendoza (1,5 millones).

Estas cinco jurisdicciones concentran el 64% del electorado total, y son las que definirán el rumbo de los comicios legislativos en los que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 bancas).

Consultá el padrón electoral

REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES - Padrón Definitivo - Elecciones Nacionales - 26 de Octubre de 2025

Fuente: Cámara Nacional Electoral (CNE) - Infobae