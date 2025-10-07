Luis Petri anunció más presencia militar y nuevo equipamiento para el Ejército en Jujuy

Durante su visita a la provincia, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri , anunció una serie de medidas destinadas a fortalecer la seguridad en la frontera norte . La provincia de Jujuy será parte del Plan Roca , un despliegue militar que busca reforzar el control territorial y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones vinculadas al tráfico ilegal y los cruces no habilitados.

Agenda. Luis Petri en Jujuy: "Es trascendental fortalecer al Ejército y mejorar las condiciones"

Los anuncios incluyen la llegada de equipamiento militar de última generación , más personal del Ejército y una ampliación de la cobertura de radares en la región.

Petri explicó que el Plan Roca tendrá una parada en Jujuy, donde se desplegarán unidades del Ejército Argentino en zonas estratégicas de frontera. El operativo, que comenzó en la provincia de Salta, contempla la presencia de 10.000 efectivos en forma rotativa entre las provincias fronterizas.

“La operación Roca se puso en marcha en agosto, pese a los reparos judiciales. Las fuerzas deben estar capacitadas, entrenadas y equipadas para cumplir su misión. Su tarea es defender a los argentinos desde las fronteras”, sostuvo el ministro.

El objetivo principal del plan es prevenir el ingreso ilegal de personas y mercancías, además de respaldar el trabajo de Gendarmería Nacional en áreas de difícil acceso o con poca presencia del Estado.

Luis PEtri en Jujuy

Nuevos equipos para reforzar el control fronterizo

El titular de Defensa confirmó que cada miembro de las fuerzas contará con equipamiento moderno para la detección temprana de movimientos en la zona de frontera.

“Cada integrante del Ejército tiene el equipo necesario para detectar cualquier tipo de incursión. Hemos ampliado significativamente la cobertura con los radares que ya tenemos”

Entre las incorporaciones más destacadas se encuentran los vehículos Stryker, solicitados por el Ejército y destinados al patrullaje y vigilancia de los límites del país. Estos equipos se sumarán a la llegada, en diciembre, de los aviones F-16, considerados por el ministro como “la compra más importante en equipamiento militar de los últimos 40 años”.

El despliegue incluirá también puestos de observación móviles, estaciones de monitoreo y comunicación satelital, lo que permitirá un control más eficiente de los pasos fronterizos no habilitados.

Coordinación entre fuerzas y trabajo territorial

Petri destacó que el trabajo de las Fuerzas Armadas en el marco del Plan Roca se complementará con la labor de Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad, en un esquema de cooperación operativa y tecnológica.

“Buscamos una presencia activa en la frontera. Las fuerzas tienen que estar preparadas y contar con los medios necesarios. En paralelo, la Justicia y el Ministerio de Seguridad deben actuar coordinadamente en la lucha contra el narcotráfico”, expresó.

El ministro subrayó que Jujuy cumple un rol central por su ubicación geográfica y su extensa frontera con Bolivia, donde se concentran desafíos en materia de vigilancia territorial.