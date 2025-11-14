sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de noviembre de 2025 - 13:10
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Los damnificados de la estafa aseguran que la mujer “vendía productos por WhatsApp” y que el perjuicio podría superar los mil millones de pesos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Vecinos denuncian estafa millonaria en Jujuy (3)
Vecinos denuncian estafa millonaria en Jujuy (2)
Vecinos denuncian estafa millonaria en Jujuy (1)
Lee además
Estafas telefónicas (Foto ilustrativa)
Policial.

Estafa telefónica: le robaron más de $1 millón en La Quiaca
Estafa virtual: Un banco y una compañía de celulares deberán indemnizar a un excombatiente de Malvinas que sufrió una estafa virtual
Justicia.

Fue víctima de una estafa virtual y la Justicia dictó un fallo ejemplar

López afirmó que la acusada “vendía productos por WhatsApp, tenía un grupo donde ofrecía bazar, electrónicos, electrodomésticos, de todo”. También sostuvo que él mismo la visitó en su vivienda para corroborar que se trataba de una persona real antes de confiar.

“Me atendió en su casa, me dijo cómo era su forma de trabajo”. Según su relato, habría estado operando bajo un mecanismo similar a una estructura piramidal: “Traía primero las cosas con plata de otro, imagino yo. Iba sacándole plata a unos para traerles cosas a otros”. “Me atendió en su casa, me dijo cómo era su forma de trabajo”. Según su relato, habría estado operando bajo un mecanismo similar a una estructura piramidal: “Traía primero las cosas con plata de otro, imagino yo. Iba sacándole plata a unos para traerles cosas a otros”.

El denunciante explicó que al principio algunos productos llegaban, lo que generaba confianza. “Vi muchos productos que ella trajo, eso te convence”, expresó. Sin embargo, con el paso de las semanas los plazos se habrían extendido y comenzaron las excusas: “Decía que tuvo un problema de ruta, que perdió productos… después nos enteramos que lo mismo le decía a todo el mundo”. Incluso, según López, la mujer habría utilizado argumentos personales para evitar reclamos: “Llegó a decir que le detectaron cáncer de mama, que sus hijos estaban enfermos, que su abuelo estaba muy grave”.

Vecinos denuncian estafa millonaria en Jujuy (2)

Los montos en esta presunta estafa serían millonarios

Los damnificados aseguran que habría personas que entregaron cifras extremadamente altas. “Hay gente que le dio 130 millones, 100 millones, 90 millones”, relató López. En una de las reuniones, un grupo de aproximadamente 40 personas calculó que, entre todos, sumarían unos 500 millones de pesos.

“Nosotros estimamos que llega a los mil millones”, dijo. “Nosotros estimamos que llega a los mil millones”, dijo.

Según su testimonio, la modalidad también involucraría a familiares: “Está el marido, a quien le hacemos las transferencias, está la mamá y algunos familiares más”. También mencionaron que existirían damnificados en otras provincias. “Nos contaron que en Buenos Aires también estafó… que se escapó de allá con 800 millones”, aseguró.

Embed - Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Reclamos y guardia en la puerta de la vivienda de esta mujer

Los vecinos permanecen frente a la vivienda donde residiría la mujer, ubicada en el barrio Alberdi, y aseguran que su presencia es pacífica.

“No queremos que se escape. Solo queremos que nos devuelva el dinero”, expresó López. “No queremos que se escape. Solo queremos que nos devuelva el dinero”, expresó López.

Relató además que durante la noche se montó una vigilancia espontánea: “Pasamos toda la noche en vigilia para que no se vaya”.

Por el momento, la Brigada de Investigaciones de Chijra estaría trabajando en el caso. Según López, les informaron que este tipo de delito sería excarcelable, lo que genera preocupación entre los damnificados.

“Queremos que congelen las cuentas, que embarguen algo. En algún lado tiene que estar esa plata”, señaló. “Queremos que congelen las cuentas, que embarguen algo. En algún lado tiene que estar esa plata”, señaló.

Los vecinos también estarían organizándose para avanzar en una causa conjunta: “Nos comunicamos con abogados para ver qué podemos hacer. Queremos una sola causa para no tener tantas por separado”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estafa telefónica: le robaron más de $1 millón en La Quiaca

Fue víctima de una estafa virtual y la Justicia dictó un fallo ejemplar

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Detuvieron a un colectivo que salió de Jujuy con 4 kilos de cocaína: hay dos detenidos

Juicio por el caso Cecilia Strzyzowski: no llegaron a un acuerdo y pasaron a cuarto intermedio

Las más leídas

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

En la encomienda encontraron cocaína.
Narcotráfico.

Detuvieron a un colectivo que salió de Jujuy con 4 kilos de cocaína: hay dos detenidos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel