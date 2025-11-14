Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Un grupo de vecinos de Jujuy estaría denunciando una presunta estafa millonaria vinculada a la venta de artículos del hogar, bazar y electrodomésticos . Según el testimonio de Julio López, uno de los damnificados , unas “200 personas por ahora” se habrían unido en un grupo de WhatsApp para compartir información y coordinar acciones legales.

López afirmó que la acusada “vendía productos por WhatsApp, tenía un grupo donde ofrecía bazar, electrónicos, electrodomésticos, de todo”. También sostuvo que él mismo la visitó en su vivienda para corroborar que se trataba de una persona real antes de confiar.

"Me atendió en su casa, me dijo cómo era su forma de trabajo". Según su relato, habría estado operando bajo un mecanismo similar a una estructura piramidal: "Traía primero las cosas con plata de otro, imagino yo. Iba sacándole plata a unos para traerles cosas a otros".

El denunciante explicó que al principio algunos productos llegaban, lo que generaba confianza. “Vi muchos productos que ella trajo, eso te convence”, expresó. Sin embargo, con el paso de las semanas los plazos se habrían extendido y comenzaron las excusas : “Decía que tuvo un problema de ruta, que perdió productos… después nos enteramos que lo mismo le decía a todo el mundo”. Incluso, según López, la mujer habría utilizado argumentos personales para evitar reclamos: “Llegó a decir que le detectaron cáncer de mama, que sus hijos estaban enfermos, que su abuelo estaba muy grave”.

Vecinos denuncian estafa millonaria en Jujuy (2)

Los montos en esta presunta estafa serían millonarios

Los damnificados aseguran que habría personas que entregaron cifras extremadamente altas. “Hay gente que le dio 130 millones, 100 millones, 90 millones”, relató López. En una de las reuniones, un grupo de aproximadamente 40 personas calculó que, entre todos, sumarían unos 500 millones de pesos.

“Nosotros estimamos que llega a los mil millones”, dijo. “Nosotros estimamos que llega a los mil millones”, dijo.

Según su testimonio, la modalidad también involucraría a familiares: “Está el marido, a quien le hacemos las transferencias, está la mamá y algunos familiares más”. También mencionaron que existirían damnificados en otras provincias. “Nos contaron que en Buenos Aires también estafó… que se escapó de allá con 800 millones”, aseguró.

Reclamos y guardia en la puerta de la vivienda de esta mujer

Los vecinos permanecen frente a la vivienda donde residiría la mujer, ubicada en el barrio Alberdi, y aseguran que su presencia es pacífica.

Los vecinos permanecen frente a la vivienda donde residiría la mujer, ubicada en el barrio Alberdi, y aseguran que su presencia es pacífica.

Relató además que durante la noche se montó una vigilancia espontánea: “Pasamos toda la noche en vigilia para que no se vaya”.

Por el momento, la Brigada de Investigaciones de Chijra estaría trabajando en el caso. Según López, les informaron que este tipo de delito sería excarcelable, lo que genera preocupación entre los damnificados.

Por el momento, la Brigada de Investigaciones de Chijra estaría trabajando en el caso. Según López, les informaron que este tipo de delito sería excarcelable, lo que genera preocupación entre los damnificados.

Los vecinos también estarían organizándose para avanzar en una causa conjunta: “Nos comunicamos con abogados para ver qué podemos hacer. Queremos una sola causa para no tener tantas por separado”.