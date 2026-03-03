miércoles 04 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 21:43
Jujuy.

Marcha en Tilcara por dos víctimas de accidentes: "Pido justicia por mi hijo, que esto no quede impune"

Familiares de Jesús Cuellar y Matías Chañi se movilizaron en Tilcara para reclamar avances en las investigaciones de los hechos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Pedido de justicia en Tilcara.

Pedido de justicia en Tilcara.

Pedido de justicia en Tilcara.

Pedido de justicia en Tilcara.

Durante la movilización, las familias expresaron su dolor y reclamaron que se avance con las investigaciones. “Pido justicia por mi hijo, que esto no quede impune, justicia por Jesús y por Matías”, expresó la madre de Jesús Cuellar.

La tía del joven también pidió que aparezcan testigos que puedan aportar información. “Solo pido justicia, queremos tener noticias de todo lo que pasó con mi sobrino. No puede ser que lo hayan dejado tirado en la ruta. Si alguien sabe algo que se comunique con nosotros, con la familia Cuellar”, manifestó.

Por su parte, la madre de Matías Chañi también reclamó que se determinen responsabilidades. “Pido justicia, que la policía haga su trabajo, que estos asesinos al volante estén presos, porque no solamente quitan una vida sino que destruyen una familia”, sostuvo.

justicia tilcara

VIDEO GENTILEZA FM AZUL TILCARA

El caso de Matías Chañi

tragedia en Tilcara

El sábado 7 de febrero por la noche se produjo un siniestro vial sobre la ruta nacional 9, en Tilcara, que terminó con la vida de Matías Chañi, de 27 años.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas, a la altura del barrio Tupac Amaru, cuando colisionaron un remis y una motocicleta. Al llegar al lugar, el personal policial encontró al motociclista tendido sobre la cinta asfáltica y, a unos 30 metros, la motocicleta de 110 cc.

En la escena también se encontraba un automóvil Renault Logan conducido por un hombre de 72 años. Los ocupantes del vehículo no sufrieron heridas.

Buscan al conductor que atropelló a Jesús Cuellar

justicia tilcara (1)

El otro caso que generó conmoción en Tilcara fue la muerte de Jesús Cuellar, de 22 años, quien fue atropellado en la madrugada del sábado 28 de febrero.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:56 sobre la ruta nacional 9, a la altura del barrio Villa Florida, cuando vecinos alertaron sobre la presencia de una persona tendida sobre la calzada.

Al llegar al lugar, el personal de salud constató que el joven ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de Tilcara, donde se confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo encéfalo craneano grave y politraumatismos.

Hasta el momento, la familia de Cuellar asegura que el vehículo involucrado no fue identificado, por lo que continúan pidiendo testigos que puedan aportar información para esclarecer el hecho.

