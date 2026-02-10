martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 12:03
Cerros.

Dramático rescate de un hombre de 67 años en un paraje de Tilcara

El vecino sufrió una grave lesión en el tobillo en el paraje Tocante, Tilcara, y debió ser trasladado a pie durante varias horas hasta la Ruta 9.

Ramiro Menacho
El hombre se encontraba en el lugar acompañado por su hija. La lesión le impedía caminar y continuar el descenso por sus propios medios, lo que obligó a solicitar ayuda.

El inicio del operativo en plena madrugada

Las tareas de rescate comenzaron alrededor de las 5.50 de la madrugada. Un grupo integrado por bomberos, personal de salud y efectivos de apoyo inició el recorrido desde el Puente Cuchillaco, sobre la Ruta Nacional 9.

Desde ese punto, la comitiva avanzó por senderos angostos y caminos de herradura, propios de la geografía serrana de la zona. El trayecto presentó dificultades desde el inicio por la pendiente y el terreno irregular.

El objetivo fue llegar hasta el lugar donde se encontraba el hombre, que no lograba continuar el descenso debido al intenso dolor.

El encuentro en el paraje Tocante

Luego de casi tres horas de caminata en ascenso, los rescatistas lograron localizarlo cerca de las 9.40. El hombre intentaba bajar con mucha dificultad, visiblemente afectado por la lesión, mientras era asistido por su hija Graciela.

En el lugar se evaluó su estado y se confirmó que no podía movilizarse sin ayuda. La situación obligó a reorganizar el descenso, ya que el terreno no permitía el ingreso de vehículos ni camillas con ruedas.

Frente a ese escenario, se decidió realizar el traslado de manera manual.

Debido a la complejidad del camino, el hombre fue colocado en una angarilla, una camilla manual utilizada en zonas de montaña. El traslado demandó un gran esfuerzo físico por parte del equipo, que debió cargarlo durante más de cinco horas.

El descenso se realizó de manera lenta y cuidadosa para evitar agravar la lesión, atravesando senderos estrechos y tramos con fuerte pendiente.

Finalmente, cerca de las 15, el grupo logró llegar hasta la Ruta 9, donde una ambulancia aguardaba para continuar con el traslado.

Una vez en la ruta, fue asistido por personal de salud y trasladado al Hospital Salvador Mazza para recibir atención médica especializada.

