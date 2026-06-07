Día del periodista: Ana Inés Vargas recibió una distinción por su labor en los medios

En una ceremonia realizada este domingo en el Salón de la Bandera de Casa de Gobierno, el Gobierno de Jujuy reconoció a la periodista Ana Inés Vargas Luxardo por su destacada labor y trayectoria en los medios de comunicación de la provincia, en el marco de las actividades por el Día del Periodista.
El acto fue encabezado por el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi. La jornada incluyó el saludo protocolar, una ofrenda floral a la Bandera de la Libertad Civil y palabras alusivas a la fecha.
Ana Inés Vargas fue reconocido por su labor periodística
Con una amplia trayectoria en el periodismo gráfico, radial, político y televisivo, Ana Inés Vargas Luxardo recibió una de las principales distinciones de la jornada. Actualmente conduce junto a Silvina Sadir el programa "Política a las Brasas", que se emite por Canal 4.
También fueron homenajeados durante la jornada los periodistas Sebastián Abraham y Matías Manuel Arce.
Durante su discurso por el día del Periodista, Vargas Luxardo resaltó la necesidad de fortalecer el periodismo basado en información verificable y datos confiables.
Asimismo, señaló que es necesario contar con mayor acceso a información pública para mejorar la calidad del trabajo periodístico. "Por eso pedía en el discurso la producción de más y mejores datos a las distintas instituciones para que el periodismo pueda interpretarlos y así producir información para no caer en el riesgo de la opinión que es sesgada y no representa el pensamiento colectivo", afirmó.
Finalmente, la periodista reivindicó los valores fundamentales de la profesión al expresar: "Por más periodismo, libertad de expresión y más democracia para Jujuy y Argentina".
Por su parte, el gobernador Carlos Sadir recordó la figura de Mariano Moreno como el primer periodista argentino y destacó a Macedonio Graz como pionero del periodismo jujeño. Además, agradeció la tarea cotidiana de los trabajadores de prensa y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con el sector.
En tanto, el secretario de Comunicación, Alberto Siufi, remarcó los desafíos que enfrenta la actividad periodística en la actualidad y sostuvo que "hay que darle un marco de verdad y de credibilidad" a la información. En ese sentido, aseguró que los periodistas "seguimos siendo garantes de la verdad, es por que el periodismo lo mejor que puede en estos tiempos es comprometerse y aferrarse a los hechos", expresó.
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