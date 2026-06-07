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7 de junio de 2026 - 17:53
Jujuy.

Paso de Jama: suspenden el tránsito de camiones por fuertes vientos

La medida alcanza al transporte de carga y fue adoptada de manera preventiva ante las condiciones meteorológicas registradas en la zona cordillerana. Los vehículos particulares pueden circular con normalidad.

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Por  Agustín Weibel
Paso de Jama: suspenden el tránsito de camiones por fuertes vientos

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Autoridades de Seguridad Vial informaron que este domingo 7 de junio quedó interrumpida la circulación de transporte de carga por el Paso de Jama debido a las condiciones climáticas que afectan al corredor internacional.

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La decisión fue adoptada de manera conjunta entre organismos argentinos y chilenos luego de evaluar la situación meteorológica en la alta montaña, donde se registran intensas ráfagas de viento que podrían comprometer la seguridad de los vehículos de gran porte.

Según se indicó, la restricción alcanza únicamente a los camiones y unidades de transporte pesado que utilizan habitualmente el paso fronterizo para el traslado de mercaderías entre ambos países.

En tanto, el tránsito para automóviles particulares continúa habilitado y se desarrolla con normalidad, aunque las autoridades recomendaron a los conductores mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones climáticas antes de emprender viaje.

La medida permanecerá vigente mientras se mantengan los factores meteorológicos que motivaron la restricción y será evaluada nuevamente en función de los informes actualizados de la zona cordillerana.

Horario de atención en el Paso de Jama

  • Horario de atención Chile: 08:00 a 18:00 horas
  • Horario de atención Argentina: 09:00 a 19:00 horas

Este esquema se aplicará durante toda la temporada invernal, hasta fines de agosto.

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