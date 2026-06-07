Fuerte vuelco en Tilcara: un auto impactó contra otro vehículo y terminó dado vuelta

Un auto terminó volcado en las calles de Tilcara.

Un automóvil volcó este domingo por la madrugada en Tilcara, luego de impactar contra otro vehículo que se encontraba estacionado sobre calle Lavalle, a metros del hospital local. El hecho ocurrió cerca de las 7 y generó preocupación en la zona por la forma en la que terminó el rodado.

El auto terminó en posición invertida De acuerdo con la información policial, el vehículo involucrado era un Renault Logan blanco. Tras el impacto, el auto terminó volcado y quedó en posición invertida sobre la calle.

Cuando llegó personal policial al lugar, el conductor ya estaba siendo asistido por el SAME. Se trata de un hombre de 34 años, quien fue trasladado al hospital con heridas leves.

auto volcado Tilcara

Investigan las circunstancias del siniestro Según indicaron fuentes policiales, el conductor emanaba un fuerte aliento etílico, aunque se aguardaban los resultados oficiales del test de alcoholemia para confirmar su estado al momento del hecho. En el caso intervino personal de la Comisaría Seccional N°14, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro vial.

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