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1 de junio de 2026 - 08:52
Jujuy.

Fin de semana en Jujuy con 47 choques y una muerte por siniestros viales

Los controles realizados en las rutas de Jujuy dejaron 838 actas en total, entre infracciones varias y alcoholemias positivas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Un Fiat Cronos volcó sobre Ruta Nacional 9, a la altura del ingreso a avenida Fuerza Aérea, en Alto Comedero.

Un Fiat Cronos volcó sobre Ruta Nacional 9, a la altura del ingreso a avenida Fuerza Aérea, en Alto Comedero.

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El informe corresponde al relevamiento realizado durante el fin de semana y vuelve a marcar la preocupación por la cantidad de hechos viales y por los casos de conductores que circulan bajo los efectos del alcohol.

Controles y alcoholemias positivas

Según el detalle oficial, durante los operativos se confeccionaron 759 actas varias por diferentes infracciones de tránsito. A eso se suman 79 actas por alcoholemia positiva, una cifra que vuelve a encender la alarma sobre la conducción irresponsable.

En total, la Policía registró 838 actas durante el fin de semana. No se informaron actas por exceso de velocidad en el reporte difundido.

Choque alto comedero
Un automovilista de 35 a&ntilde;os volc&oacute; con 2,22 de alcohol en sangre sobre Ruta Nacional 9, a la altura del ingreso a avenida Fuerza A&eacute;rea, en barrio&nbsp;Alto Comedero. El siniestro vial ocurri&oacute; pasadas las 23.30 del viernes, frente a un local bailable de la zona sur de San Salvador de Jujuy.

Un automovilista de 35 años volcó con 2,22 de alcohol en sangre sobre Ruta Nacional 9, a la altura del ingreso a avenida Fuerza Aérea, en barrio Alto Comedero. El siniestro vial ocurrió pasadas las 23.30 del viernes, frente a un local bailable de la zona sur de San Salvador de Jujuy.

Una persona murió en un siniestro vial

El dato más grave del informe es la confirmación de una persona fallecida en un siniestro vial. Además, se contabilizaron 47 hechos de tránsito en total, entre choques, derrapes, vuelcos y otros incidentes registrados en rutas y calles de la provincia.

Las autoridades insisten en la necesidad de respetar las normas de tránsito, evitar el consumo de alcohol al conducir y circular con responsabilidad, especialmente durante los fines de semana, cuando suelen intensificarse los controles preventivos.

Lo más importante

  • 47 siniestros viales registrados durante el fin de semana.
  • 1 persona fallecida en un hecho de tránsito.
  • 759 actas varias labradas por infracciones.
  • 79 alcoholemias positivas detectadas.
  • 838 actas en total durante los controles.
  • No se informaron actas por exceso de velocidad.

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