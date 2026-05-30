Un auto volcó en RN 9: el conductor tenía 2,22 de alcohol en sangre

Un automovilista de 35 años volcó con 2,22 de alcohol en sangre sobre Ruta Nacional 9, a la altura del ingreso a avenida Fuerza Aérea, en barrio Alto Comedero. El siniestro vial ocurrió pasadas las 23.30 del viernes, frente a un local bailable de la zona sur de San Salvador de Jujuy.
El hecho fue protagonizado por un Fiat Cronos que circulaba en sentido sur-norte por la ruta. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la calzada.
Embed - VOLCÓ CON 2,22 DE ALCOHOL EN SANGRE EN ALTO COMEDERO
El conductor fue trasladado al hospital Pablo Soria
Tras el vuelco, el conductor fue asistido por personal del SAME en el lugar y luego trasladado al hospital Pablo Soria para recibir atención médica. Según la información inicial, el hombre se encontraba fuera de peligro.
En un primer momento se informó sobre dos personas lesionadas asistidas por el SAME, aunque luego se precisó que el conductor era el único ocupante del Fiat Cronos.
Choque alto comedero
Un Fiat Cronos volcó sobre Ruta Nacional 9, a la altura del ingreso a avenida Fuerza Aérea, en Alto Comedero.
Investigan cómo ocurrió el vuelco
Las causas del siniestro son materia de investigación. El vehículo circulaba por Ruta Nacional 9 cuando el conductor perdió el control y volcó en una zona de alto tránsito de Alto Comedero.
El resultado de alcoholemia confirmó que manejaba con 2,22 de alcohol en sangre, un dato clave dentro de las actuaciones por el hecho.
Lo más importante
- El siniestro ocurrió pasadas las 23.30 del viernes.
- Fue sobre Ruta Nacional 9, a la altura del ingreso a avenida Fuerza Aérea.
- El hecho ocurrió frente a un local bailable de Alto Comedero.
- El vehículo involucrado fue un Fiat Cronos.
- El conductor tiene 35 años.
- El test de alcoholemia arrojó 2,22 de alcohol en sangre.
- Fue asistido por el SAME y trasladado al hospital Pablo Soria.
- Se encontraba fuera de peligro.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.