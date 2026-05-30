Un auto volcó en RN 9: el conductor tenía 2,22 de alcohol en sangre

Un Fiat Cronos volcó sobre Ruta Nacional 9, a la altura del ingreso a avenida Fuerza Aérea, en Alto Comedero.

Un Fiat Cronos volcó sobre Ruta Nacional 9, a la altura del ingreso a avenida Fuerza Aérea, en Alto Comedero.

Un automovilista de 35 años volcó con 2,22 de alcohol en sangre sobre Ruta Nacional 9 , a la altura del ingreso a avenida Fuerza Aérea, en barrio Alto Comedero . El siniestro vial ocurrió pasadas las 23.30 del viernes, frente a un local bailable de la zona sur de San Salvador de Jujuy.

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El hecho fue protagonizado por un Fiat Cronos que circulaba en sentido sur-norte por la ruta. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la calzada.

Embed - VOLCÓ CON 2,22 DE ALCOHOL EN SANGRE EN ALTO COMEDERO

El conductor fue trasladado al hospital Pablo Soria

Tras el vuelco, el conductor fue asistido por personal del SAME en el lugar y luego trasladado al hospital Pablo Soria para recibir atención médica. Según la información inicial, el hombre se encontraba fuera de peligro.

En un primer momento se informó sobre dos personas lesionadas asistidas por el SAME, aunque luego se precisó que el conductor era el único ocupante del Fiat Cronos.

Choque alto comedero Un Fiat Cronos volcó sobre Ruta Nacional 9, a la altura del ingreso a avenida Fuerza Aérea, en Alto Comedero.

Investigan cómo ocurrió el vuelco

Las causas del siniestro son materia de investigación. El vehículo circulaba por Ruta Nacional 9 cuando el conductor perdió el control y volcó en una zona de alto tránsito de Alto Comedero.

El resultado de alcoholemia confirmó que manejaba con 2,22 de alcohol en sangre, un dato clave dentro de las actuaciones por el hecho.

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