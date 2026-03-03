Gendarmería detectó 557 kilos de hoja de coca y productos de origen extranjero sin aval aduanero

Secuestran más de media tonelada de hojas de coca y mercadería de contrabando sobre ruta 9

Un importante operativo de control realizado en el Peaje Molle Yaco terminó con el secuestro de 557 kilos de hojas de coca en estado natural y una gran cantidad de mercadería extranjera sin documentación. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina , quienes detectaron la carga en infracción a la Ley 22.415 .

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional 9 , cuando personal de la Sección Núcleo dependiente del Escuadrón 55 Tucumán realizaba controles preventivos en la zona.

Durante el patrullaje, los uniformados observaron tres automóviles estacionados sin ocupantes al costado de la cinta asfáltica , en inmediaciones del peaje Molle Yaco. La situación llamó la atención y motivó un primer acercamiento.

Al inspeccionar visualmente el interior de los rodados, los gendarmes detectaron numerosos bultos de grandes dimensiones, en su mayoría de color azul, además de mercadería variada.

Secuestro de hojas de coca - tucumán

Más de 500 kilos de hoja de coca

Tras una revisión más exhaustiva, el personal contabilizó un total de 557 kilos de hojas de coca en estado natural. La carga era transportada sin la documentación correspondiente.

Además, se constató la presencia de mercadería de distintos rubros —tienda, bazar, electrónica, juguetería y neumáticos— todos de origen extranjero y sin aval aduanero que acreditara su legal ingreso al país.

Intervención judicial y secuestros

Ante la infracción detectada, tomó intervención el Juzgado Federal N°1 de Tucumán, que dispuso el secuestro de la totalidad de la hoja de coca, la mercadería y los tres vehículos involucrados por infracción al Código Aduanero.

El procedimiento se enmarca en los controles permanentes que las fuerzas federales despliegan sobre los corredores viales del norte argentino, una zona estratégica para el tránsito de mercaderías.

El caso quedó ahora bajo investigación judicial para determinar responsabilidades y el origen de la carga.