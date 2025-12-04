jueves 04 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 - 17:53
Bolivia.

Para la OMS, la hoja de coca es una sustancia peligrosa: el fuerte argumento

La Organización Mundial de la Salud rechazó la reclasificación de la hoja de coca y la mantiene en la lista de sustancias peligrosas, frenando la campaña de Bolivia.

Victoria Marín
Producción de la hoja de coca en Bolivia.
El argumento clave que mantiene la OMS sobre la hoja de coca

El informe del Comité de Expertos en Drogadicción destaca que la mayoría de la hoja de coca cultivada en países andinos se usa para fabricar cocaína, droga cuya producción mundial aumentó un 34% en 2023, alcanzando niveles récord.

En el mismo texto, agrega y resalta que convertir la hoja de coca en pasta y luego en cocaína es un proceso sencillo, sin necesidad de conocimientos especializados, lo que influyó en mantener controles estrictos.

Hojas de coca ingresadas por el río
Valor cultural y social de la hoja de coca

La hoja de coca tiene un papel importante en la vida social, económica y cultural de varias regiones de Bolivia. Es un estimulante natural utilizado habitualmente por comunidades andinas y está disponible en mercados, supermercados y restaurantes. Además, tiene un profundo valor simbólico ligado a la identidad andina, representando resistencia histórica, soberanía cultural y el derecho a preservar las tradiciones frente a políticas internacionales que la asocian con el narcotráfico.

familias productoras de hoja de coca

Uso y reconocimiento político en Bolivia

Además de sus usos tradicionales y rituales, la hoja de coca genera ingresos para familias productoras en zonas como los Yungas y el Chapare. La presión para erradicar cultivos en la guerra contra las drogas impulsó movilizaciones sociales que contribuyeron al ascenso de Evo Morales, quien en su gobierno reconoció la planta como patrimonio cultural en la Constitución de 2009.

El FMI solicitó a la Argentina un "camino más ambicioso de acumulación de reservas"

