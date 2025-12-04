Para la OMS, la hoja de coca es una sustancia peligrosa: el fuerte argumento

Producción de la hoja de coca en Bolivia.

La Organización Mundial de la Salud decidió mantener a la hoja de coca en la Lista 1 de sustancias más peligrosas, rechazando el pedido de Bolivia apoyado por Colombia para bajarla de categoría. Esto le produce un revés al país vecino, productor y comerciante de esta planta.

El argumento clave que mantiene la OMS sobre la hoja de coca El informe del Comité de Expertos en Drogadicción destaca que la mayoría de la hoja de coca cultivada en países andinos se usa para fabricar cocaína, droga cuya producción mundial aumentó un 34% en 2023, alcanzando niveles récord.

En el mismo texto, agrega y resalta que convertir la hoja de coca en pasta y luego en cocaína es un proceso sencillo, sin necesidad de conocimientos especializados, lo que influyó en mantener controles estrictos.

Hojas de coca ingresadas por el río Hojas de coca ingresadas por el río Valor cultural y social de la hoja de coca La hoja de coca tiene un papel importante en la vida social, económica y cultural de varias regiones de Bolivia. Es un estimulante natural utilizado habitualmente por comunidades andinas y está disponible en mercados, supermercados y restaurantes. Además, tiene un profundo valor simbólico ligado a la identidad andina, representando resistencia histórica, soberanía cultural y el derecho a preservar las tradiciones frente a políticas internacionales que la asocian con el narcotráfico.

familias productoras de hoja de coca Uso y reconocimiento político en Bolivia Además de sus usos tradicionales y rituales, la hoja de coca genera ingresos para familias productoras en zonas como los Yungas y el Chapare. La presión para erradicar cultivos en la guerra contra las drogas impulsó movilizaciones sociales que contribuyeron al ascenso de Evo Morales, quien en su gobierno reconoció la planta como patrimonio cultural en la Constitución de 2009.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.