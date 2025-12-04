Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje

Sofía “Jujuy” Jiménez volvió a quedar en el centro de la polémica luego de un tenso enfrentamiento en un spa donde esperaba acceder a un servicio mediante un canje . El conflicto surgió cuando, al llegar acompañada por su madre, le informaron que solo el tratamiento de ella sería gratuito y que el de su mamá debía abonarse por 55 mil pesos.

Según relató Alejandra Fontao, dueña del spa , la modelo había acordado un canje un año atrás y cumplido con la publicación correspondiente . Sin embargo, esta segunda visita no había sido pautada previamente y tampoco se había informado que asistiría con un acompañante, algo que generó confusión entre las empleadas.

Al consultar con la dueña, el personal le comunicó que podía recibir el servicio sin costo a cambio de una historia en Instagram , y que su madre tendría un descuento especial. Jiménez rechazó la propuesta y la discusión quedó registrada por las cámaras de seguridad, material que luego Fontao entregó al programa SQP que se emite por América TV.

“Una historia mía sale carísima”

En las imágenes difundidas, se escucha a Sofía afirmar: “Una historia mía sale carísima. Prefiero pagarlo”. Luego, al notar que su imagen seguía apareciendo en el spa, agregó: “Encima siguen usando mi imagen. No tienen consideración, es mi límite”.

La empleada insistió con la oferta, explicando que el video utilizado era una publicación de Instagram de un año atrás. Ante esto, la modelo llamó directamente a Fontao para expresar su malestar y reclamar por el uso de su imagen sin un nuevo acuerdo comercial.

Un reclamo que escaló

“Mi historia sale mucho más que 50 mil pesos y un masaje”, le dijo Sofía a la dueña, remarcando que su trabajo con la imagen tiene un valor y que su molestia no se debía al dinero, sino a la falta de “buena actitud”. Pese al tenso intercambio, la conversación concluyó en buenos términos.

Días más tarde, Fontao decidió no cobrarle el servicio ni a Sofía ni a su madre. Sin embargo, envió un mensaje sugiriendo que esperaba una historia de “cortesía”. La modelo lo leyó, pero no respondió, lo que derivó en que la empresaria hiciera pública la situación.

La denuncia contra Sofia Jujuy Jiménez que reavivó la polémica

La dueña del spa aseguró sentirse destratada y decidió comunicar todo al programa televisivo para “aclarar lo sucedido”. Allí mostró las imágenes de seguridad, los audios y los mensajes enviados a la modelo. Sofía, por su parte, no volvió a pronunciarse sobre el tema.

