jueves 04 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de diciembre de 2025 - 17:55
Conflicto.

Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje

Sofía Jujuy Jiménez protagonizó un tenso cruce en un spa tras un malentendido por un canje que incluía un servicio para ella, pero no para su madre.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje

Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje

Sofía “Jujuy” Jiménez volvió a quedar en el centro de la polémica luego de un tenso enfrentamiento en un spa donde esperaba acceder a un servicio mediante un canje. El conflicto surgió cuando, al llegar acompañada por su madre, le informaron que solo el tratamiento de ella sería gratuito y que el de su mamá debía abonarse por 55 mil pesos.

Lee además
Escándalo en España con Lamine Yamal: fue desafectado de la Selección.
Fútbol de Europa.

El polémico motivo por el que Lamine Yamal fue desafectado de la selección de España
La Barbie humana confesó su método para mantenerse joven. 
Debate

Polémica por la Barbie humana argentina: el controvertido método para no envejecer

Según relató Alejandra Fontao, dueña del spa, la modelo había acordado un canje un año atrás y cumplido con la publicación correspondiente. Sin embargo, esta segunda visita no había sido pautada previamente y tampoco se había informado que asistiría con un acompañante, algo que generó confusión entre las empleadas.

Al consultar con la dueña, el personal le comunicó que podía recibir el servicio sin costo a cambio de una historia en Instagram, y que su madre tendría un descuento especial. Jiménez rechazó la propuesta y la discusión quedó registrada por las cámaras de seguridad, material que luego Fontao entregó al programa SQP que se emite por América TV.

Romance
Sof&iacute;a Jujuy Jim&eacute;nez&nbsp;

Sofía Jujuy Jiménez

“Una historia mía sale carísima”

En las imágenes difundidas, se escucha a Sofía afirmar: “Una historia mía sale carísima. Prefiero pagarlo”. Luego, al notar que su imagen seguía apareciendo en el spa, agregó: “Encima siguen usando mi imagen. No tienen consideración, es mi límite”.

La empleada insistió con la oferta, explicando que el video utilizado era una publicación de Instagram de un año atrás. Ante esto, la modelo llamó directamente a Fontao para expresar su malestar y reclamar por el uso de su imagen sin un nuevo acuerdo comercial.

Un reclamo que escaló

“Mi historia sale mucho más que 50 mil pesos y un masaje”, le dijo Sofía a la dueña, remarcando que su trabajo con la imagen tiene un valor y que su molestia no se debía al dinero, sino a la falta de “buena actitud”. Pese al tenso intercambio, la conversación concluyó en buenos términos.

Días más tarde, Fontao decidió no cobrarle el servicio ni a Sofía ni a su madre. Sin embargo, envió un mensaje sugiriendo que esperaba una historia de “cortesía”. La modelo lo leyó, pero no respondió, lo que derivó en que la empresaria hiciera pública la situación.

La denuncia contra Sofia Jujuy Jiménez que reavivó la polémica

La dueña del spa aseguró sentirse destratada y decidió comunicar todo al programa televisivo para “aclarar lo sucedido”. Allí mostró las imágenes de seguridad, los audios y los mensajes enviados a la modelo. Sofía, por su parte, no volvió a pronunciarse sobre el tema.

FUENTE: pol

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El polémico motivo por el que Lamine Yamal fue desafectado de la selección de España

Polémica por la Barbie humana argentina: el controvertido método para no envejecer

Así fue el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo por el civil: "Rodeados de amor"

Una artista de Jujuy fue la más escuchada en YouTube 2025

Lissa Vera hizo un anuncio sobre su futuro en Bandana: ¿Qué dijo?

Lo que se lee ahora
Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: “Rodeados de amor”.  
Farándula.

Así fue el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo por el civil: "Rodeados de amor"

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

Pudo ser una tragedia en Salta: un camión derramó ácido y hubo fuga del material
Alarma.

Pudo ser una tragedia en Salta: un camión derramó ácido y hubo fuga del material

Campaña solidaria para niños de la Puna.
Solidaridad.

Niños de la Puna que no se rinden, un largo camino para llegar a la escuela y el sueño de tener una bici

Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional - Imagen ilustrativa 
Justicia.

Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional en Jujuy

Choque en cadena en Ruta 66
Capital.

Choque en cadena en Ruta 66: tres camionetas impactaron y el tránsito se vio demorado

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron por civil: “Rodeados de amor”.  
Farándula.

Así fue el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo por el civil: "Rodeados de amor"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel