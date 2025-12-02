martes 02 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025 - 18:02
La rompió.

Una artista de Jujuy fue la más escuchada en YouTube 2025

En un año marcado por el auge de la cumbia fusionada con ritmos urbanos, una cantante de la provincia superó récords y dominó la escena musical argentina.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Una jujeña en lo más alto de YouTube 2025.

Una jujeña en lo más alto de YouTube 2025.

YouTube presentó sus rankings de 2025 en Argentina, donde la cumbia protagonizó un regreso triunfal fusionada con reggaetón y RKT, dominando la plataforma junto a artistas como Cazzu, la jujeña que revolucionó todo.

Christian Nodal y Cazzu (Archivo) 
Iniciativa ciudadana.

Proponen la Ley Cazzu, una norma en favor de los hijos de padres separados
Cazzuy Gonzalo Gerber
¿Juntos?

Cazzu y Gonzalo Gerber, un gesto que reaviva los rumores de romance

Bandas como Ke Personajes, con +2.7 millones de suscriptores, y La T y La M, con +1.03 millones, ganan tracción con presentaciones íntimas en calles locales, modernizando el género con trap y ritmos urbanos. Esta nueva generación redefine la identidad de barrio, se convierte en un fenómeno cultural para la juventud argentina.

Cazzu y “Con Otra”: un fenómeno viral que rompió récords

En julio de 2025, Cazzu rompió un récord al convertirse en la artista femenina con el video más visto del año, superando "Abracadabra" de Lady Gaga con más de 170 millones de reproducciones en "Con Otra". El videoclip se mantuvo en el número 1 en Argentina durante 16 semanas consecutivas, coronando a Cazzu como la más escuchada del año en videos musicales. Este éxito, con una estética bien argentina, se viralizó globalmente y posicionó a la jujeña como referente mundial.

Embed - Cazzu - Con Otra (Video Oficial)

Top de creadores de contenido en América Latina

Figuras latinas como Amilcar Aballay, Alejo Igoa y Fede Vigevani arrasaron en el top 10 de creadores, redefiniendo la comunicación transparente y profesionalizando su conexión con la audiencia. Artistas mainstream como María Becerra (+6.02 millones de suscriptores) y Luck Ra (+2.08 millones) también lanzan cumbia, sumándose al dominio regional. Este año marcó la consolidación de Latinoamérica en YouTube, con Cazzu como estandarte argentino.

Cazzu superó a Lady Gaga en YouTube
Cazzu superó a Lady Gaga en YouTube

Cazzu superó a Lady Gaga en YouTube

Artistas argentinos que redefinen la música

Cazzu no solo lidera en views, sino que inspira a una ola de artistas que fusionan pop urbano con cumbia, manteniendo raíces locales. Su éxito refleja cómo la plataforma premia la autenticidad y la innovación, con shows en vivo como el del Movistar Arena impulsando aún más su alcance.

De Ledesma al mundo

El nombre real de la exitosa cantante es Julieta Emilia Cazzuchelli. Cazzu es el diminutivo de su apellido. Nació el 16 de diciembre de 1993 en Jujuy, Argentina. Comenzó a cantar a los 11 años, algo que no era extraño sabiendo que su padre y su hermana también tenían relación directa con la música. Su destino parecía estar ya escrito gracias a la herencia artística que tenía.

Estudió cine en Tucumán y diseño multimedia en Buenos Aires para autofinanciar sus primeras grabaciones y videoclips, influenciada por el punk-rock, el emo, Avril Lavigne y el reggaetón de Daddy Yankee. Su estilo versátil fusiona cumbia, trap, R&B, rock e incluso tango y folclore, posicionándola como pionera femenina en el trap argentino con su álbum debut Maldade$ en 2017.

