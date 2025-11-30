domingo 30 de noviembre de 2025

30 de noviembre de 2025 - 17:29
Polémica por la Barbie humana argentina: el controvertido método para no envejecer

Marcela Iglesias, argentina que vive en Hollywood, contó que se realiza transfusiones para frenar el paso del tiempo y generó polémica en las redes sociales. Los detalles, en la nota.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
La Barbie humana confesó su método para mantenerse joven.&nbsp;

La Barbie humana confesó su método para mantenerse joven. 

Marcela Iglesias, conocida a nivel internacional como la Barbie humana, convirtió su cuerpo en un laboratorio viviente y explora los límites de la ciencia médica y estética en búsqueda de frenar el paso del tiempo. Los detalles, en la nota.

image

La Barbie humana confesó su método para mantenerse joven

Marcela Iglesias, considerada como la Barbie Humana, generó polémica en el último tiempo luego de revelar que se inyecta sangre de su hijo para frenar el paso del tiempo. Su principal objetivo es alcanzar el ideal de belleza que persigue desde su adolescencia.

image

La argentina, que en la actualidad vive en Hollywood, reveló que comenzó una serie de procedimientos y que es algo “re normal”. Además, dijo que su obsesión por la longevidad, la llevó a adoptar diferentes tipos de procedimientos, entre ellos, cirugía mamaria, y lo que más llamó la atención, los tratamientos con células madre y las inyecciones de grasa de donante.

La transfusión a la que se somete está involucrado su hijo de 24 años. Es que la mujer reveló que le extraen sangre a él y se la dan a ella. “Soy una especie de vampiro”, comentó Iglesias en una nota periodística.

En diálogo con C5N, Iglesias declaró que “tengo casi muy pocas cirugías plásticas, en la cara siempre estoy considerando hacerme algo, siempre y cuando a mí me vea el espejo, me guste o no me guste. Por ahora me gusta lo que veo”.

Y agregó que “me preguntan muchos cuánto he gastado en todos estos tratamientos de envejecimiento. Bueno, alrededor de más o menos unos 100.000 dólares llevo gastado en un promedio de unos 8 años que vengo haciendo estos tratamientos”.

Además, señaló que el último tratamiento fue el "multigenerational plasma Transfusionamiento" que “requiere que a mi hijo le sacre un litro de sangre”.

image

Esa sangre tiene que ser totalmente compatible con la mía, grupo factor. Y hay 47 análisis que se hacen para ver que seamos totalmente compatibles. Una vez que se ha dado eso, viene la transfusión de sangre, se le saca la sangre a mi hijo, se pasa por una máquina y me la inyectan a mí. Esa clínica solamente se encuentra aquí en Dallas, en Estados Unidos”, sumó.

De qué se trata el tratamiento con inyecciones de grasa de donante

Me he hecho tratamientos de transferencia de grasa, también de un donante. Y bueno, eso para no tener que hacerme la liposucción y sacarme mi propia grasa e inyectármela en otras partes donde ya vamos perdiendo volumen y grasa facial”, añadió Marcela.

image

También reveló que “siempre voy a lo que es el biohacking, que es el mantener las células madres lo más jóvenes posible. Aunque a lo mejor por afuera no nos veamos tan joven, por dentro nuestro cuerpo, nuestros órganos van a seguir siendo jóvenes porque las células van regenerando”.

Iglesias reflexionó con que “considero que retrasé el envejecimiento alrededor de unos 10, 15 años, más o menos. No tengo una obsesión con mantenerme joven, tengo una obsesión con envejecer dignamente, beautifully, como decimos en este país”.

Por  Redacción de TodoJujuy

