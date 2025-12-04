jueves 04 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 - 18:24
Emotiva historia.

Una jujeña, su perro y una moto 110: la crónica de un viaje de 2.500 km. que transformó su vida

De Jujuy a la Patagonia con su mejor amigo atravesando frío, nieve, caídas, soledad, lágrimas y un renacer. “No me escapé del ruido. Vine a escucharme mejor”, contó la protagonista.

Federico Franco
Por  Federico Franco
La historia de Micaela y Pancho.

La historia de Micaela y Pancho.

El increíble viaje de Micaela Velázquez.

El increíble viaje de Micaela Velázquez.

El increíble viaje de Micaela Velázquez.

El increíble viaje de Micaela Velázquez.

Un desafío cumplido para hacer realidad su sueño.

Un desafío cumplido para hacer realidad su sueño.

Pancho, su fiel mascota la acompañó en esa travesía.

Pancho, su fiel mascota la acompañó en esa travesía.

Aquella decisión —renunciar a su casa, su familia, sus amigos, su empleo y su vida conocida— fue el punto de partida de un proceso interno profundo. La Patagonia la transformó. “En el fin del mundo descubrí una versión de mí que no sabía que existía: más libre, más valiente, más consciente”, recordó. Entre montañas, nieve y silencio, sintió por primera vez que no estaba escapando del ruido: “Estaba aprendiendo a escucharme mejor.”

Después de diez meses en Ushuaia, volvió unos días a Jujuy solo para regresar con una certeza: la ruta la esperaba. Vendió absolutamente todo, desde muebles hasta ropa, incluso pensó en vender su moto, pero una intuición la detuvo: “Una voz me repetía: si vas a crear un viaje, hacelo con lo que es tuyo. Viajá en tu moto”. Y así empezó todo.

El increíble viaje de Micaela Velázquez.
El increíble viaje de Micaela Velázquez.

El increíble viaje de Micaela Velázquez.

De Jujuy a la Patagonia: una 110, Pancho y la ruta

El 18 de octubre arrancó el viaje con su perro Pancho, rumbo a Tierra del Fuego. El primer tramo fue atravesar la cornisa entre Jujuy y Salta: un hilo de ruta verde y húmeda que la deslumbró. “Ahí entendí que el viaje recién empezaba y que el mundo era más hermoso de lo que imaginaba”, recordó.

Las jornadas eran largas: hasta 15 horas manejando. El cansancio pasó factura. Una mañana, en Catamarca, vivió uno de los momentos más duros: “Me dormí un microsegundo. Cuando abrí los ojos ya estaba cruzando el carril hacia un cerro.” Logró reaccionar a tiempo. Lloró de susto, de agotamiento y de emoción. “La ruta no perdona el cansancio. No es debilidad, es supervivencia.”

Luego vino el desperfecto en Chilecito: la moto dejó de funcionar y la remolcaron casi 200 kilómetros. “Ahí entendí que los viajes también empiezan con miedos, frustración e incertidumbre. Pancho viajaba envuelto, pegado a mí, confiando como solo confía un animal que te ama, señaló.

El increíble viaje de Micaela Velázquez.
El increíble viaje de Micaela Velázquez.

El increíble viaje de Micaela Velázquez.

El tramo más difícil: hielo, caída y siete horas de ripio

De Malargüe a Chos Malal atravesó el tramo más extremo. Con tres capas térmicas, zapatillas y un frío que calaba los huesos, la moto patinó en una ruta congelada. Cayó de costado, protegiendo a Pancho: La ruta estaba congelada. No sé si frené, si dudé, si me asusté, pero la moto patinó y me caí. Instintivamente me hice bolita para proteger a Pancho, caí sobre mis costillas y él no tocó el suelo. Los autos de atrás venían despacio —por el hielo— y pudieron ayudarme".

Después llegó el infierno del ripio: siete horas de vibración, tensión, dolor y miedo. “Quería detenerme, pero si me quedaba ahí no iba a moverme nunca más. Entonces escuché esa voz interior: ‘Seguí, Mica. Vos podés’.”

Llegó a Chos Malal destruida. Durmió dos noches en una motoposada. El descanso fue necesario para el cuerpo… y para el alma.

image
Pancho, su fiel mascota la acompañó en esa travesía.

Pancho, su fiel mascota la acompañó en esa travesía.

La última prueba: lágrimas y una llegada bendecida

En el tramo final hacia Ushuaia sufrió deshidratación. “Me temblaban las piernas, Pancho estaba agotado, no teníamos agua. Me bajé al costado de la ruta y lloré. Me dije: falta poco.”

Y faltaba poco. Comenzó a llover, igual que el día que salió de Jujuy. “Para mí fue una señal: un viaje bendecido y una llegada bendecida.”

Llegó el 30 de octubre, un día antes de su cumpleaños: empapada, con frío, polvo y lágrimas, pero llena de orgullo. “Llegamos renacidos. La ruta te cambia.”

Un viaje que recién empieza

Hoy, Micaela trabaja en Villa La Angostura con un objetivo claro: ahorrar, equiparse mejor y volver a la ruta. Quiere recorrer Jujuy, Argentina y algún día Colombia, su sueño de niña. “Quiero cumplirlo con mis propios medios, con mi perro, con mi historia, con mi fe.”

También dejó una reflexión profunda: “La vida es hoy. No existe el momento perfecto. El coraje ya lo tenés.” Y un mensaje para cualquiera que esté dudando: “Si yo, con una 110 y sin experiencia, viajé desde Jujuy hasta la Patagonia… vos también podés. La ruta no pide perfección. Pide coraje.”

viaje micaela velazquez
El increíble viaje de Micaela Velázquez.

El increíble viaje de Micaela Velázquez.

