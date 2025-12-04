Juraron los nuevos concejales en San Salvador de Jujuy

Son Gustavo Martínez, Anahí Paredes y Roberto Díaz de La Libertad Avanza, Ramiro Tejeda y Brenda Carabajal del Frente Jujuy Crece y Keila Zequeiros del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Gustavo Martínez señaló que llegan con grandes expectativas. “Hemos tenido tiempo de pensar en nuestros proyectos, de rearmarlos. Llegamos con un gran equipo, llegamos con mucha fuerza, con muchas ganas y mucho interés de compenetrarnos en la vida de los vecinos”.
Marcó que “tenemos un rol de oposición que claramente vamos a ejercer durante nuestro periodo. Tenemos proyectos de contralor, tenemos proyectos para trabajar en la infraestructura de los barrios, tenemos proyectos en los que vamos a empezar a charlar con los vecinos directamente”, dijo.
Brenda Carabajal marcó que está “muy contenta de poder estar asumiendo, va a comenzar algo muy nuevo para nosotros, con muchas expectativas, con muchas ganas de trabajar para la gente, para los ciudadanos”.
“Vamos a dejar una vez más todo para poder hacer las cosas de la mejor manera, para llevarle la solución al vecino, para darle contenido al vecino, y trabajar en equipo, sobre todo, para que podamos llevar a cada sector, a cada distrito lo que el vecino realmente necesita, y sobre todo, poder escucharlos”.
Mientras que Ramiro Tejeda dijo que este tiempo “nos permitió seguir desarrollando los proyectos que estamos desarrollando en la provincia y que entendemos que tienen una visión clara de lo que necesita Jujuy. Y lo que se viene ahora es trabajar desde el Concejo para seguir apostando a ese proyecto transformador”.
“El hecho de haber recorrido la ciudad en una forma distinta, siendo candidatos, nos ha permitido tener un acercamiento con la gente, conocer las demandas que seguramente han ido instalando durante el tiempo hacia la municipalidad, y desde el Concejo Deliberante, poder generar las herramientas para que el ejecutivo, a partir del 10 de diciembre, con esta visión renovada, y acorde a lo que la gente nos ha ido pidiendo en los distintos recorridos por la ciudad, poder darle solución a esas demandas”, cerró.
Mientras que Keila Zequeiros dijo que buscan "seguir siendo una oposición consecuente. Desde la izquierda vamos a seguir en defensa de los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los vecinos. Lo que tratamos de hacer es llevar la agenda de los reclamos de los trabajadores”.
El gobernador Carlos Sadir fue parte de la ceremonia y aseguró que “es un momento muy importante para la ciudad”, y dijo que “siempre hay proyectos para estar trabajando. Es un lindo desafío que le toca a los concejales para trabajar conjuntamente con el Intendente en las cosas que se han hecho y todos los proyectos nuevos que vendrán”.