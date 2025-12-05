Cómo va a estar el tiempo este viernes en Jujuy para la Cena Blanca 2025

La edición 2025 de la Cena Blanca se realizará este viernes 5 de diciembre en el predio de Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy y será una noche cargada de emociones para unos 3.900 egresados de más de 60 escuelas de la capital.

Pero la celebración, que incluye desfile, pasarela, cena, y baile, podría verse afectada por el clima . De acuerdo con los datos actualizados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera una jornada de clima inestable desde la madrugada hasta la noche . Las condiciones anuncian tormentas aisladas al inicio , con intensificación hacia la tarde y la noche , cuando los estudiantes comiencen a reunirse en Ciudad Cultural.

La temperatura rondará entre 19 °C de mínima y unos 25–28 °C de máxima , lo que anticipa una noche cálida, pero con alta humedad y posibilidad de precipitaciones. El viento será leve durante la mañana, aunque podría variar hacia la noche.

En consecuencia, lo planeado para el evento podría complicarse si las tormentas se concretan con fuerza e intensidad.

cena blanca (2)

Rige alerta amarilla para hoy y mañana en Jujuy

Para hoy jueves 4 y mañana viernes 5 rige una alerta amarilla por tormentas en la provincia, lo que advierte sobre posibles fenómenos de lluvia intensa, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y posiblemente granizo.

Ese panorama obliga a quienes participarán del evento, tanto estudiantes como familias, a tomar precauciones adicionales: prever traslados con antelación, considerar rutas seguras, contar con impermeables o paraguas, y estar atentos a los alertas oficiales del SMN o de Defensa Civil.

Una lluvia torrencial puede afectar la logística de ingreso, la pasarela, la estructura de carpas y los sectores destinados a cena y recepción, con posible impacto sobre la movilidad dentro del predio.

Una Cena Blanca diferente: organización y tradición en juego

Este año, la Cena Blanca reúne a miles de estudiantes en Ciudad Cultural, con un esquema de ingresos dividido en turnos (primero a las 19:30 y luego a las 20:00) para facilitar el orden y garantizar la seguridad. Las delegaciones escolares podrán ingresar hasta las 22hs.

Los egresados eligieron por votación popular el llamado “Menú Joven” , sándwiches, empanadas, papas fritas, milanesa o hamburguesa con guarnición, postre, bebida libre sin alcohol y pata flambeada para el cierre, priorizando opciones rápidas y prácticas.

También se confirmó que la pasarela estará reservada exclusivamente para los estudiantes , no podrán ser acompañados por familiares, amistades o parejas, una modalidad que busca que la noche sea protagonizada por quienes terminan el secundario.

Por su parte, la transmisión del evento correrá por cuenta de Canal 4, que desde las 20 horas mostrará en vivo la pasarela, la cena y los momentos más emotivos de la noche.

cena blanca 2024 (1)

¿Qué hacer si llueve? Algunas sugerencias

Tener a mano paraguas o capas impermeables para resguardarse en los trayectos.

Estar atento a los comunicados oficiales sobre cambios de horario, ingreso o acceso al predio.

Considerar transporte alternativo si el clima complica el tránsito.

Prever que la pasarela o actividades al aire libre puedan modificarse o reprogramarse.

La Cena Blanca 2025 promete ser una noche inolvidable, llena de emociones, música, despedidas y esperanzas. Pero el clima, con tormentas y alerta vigente, exigirá que los organizadores, los estudiantes y sus familias sean especialmente cuidadosos. Al fin y al cabo, para que la despedida sea un recuerdo feliz, mejor estar preparados.