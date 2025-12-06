sábado 06 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de diciembre de 2025 - 10:34
Tránsito.

Este sábado los colectivos llegarán a Ciudad Cultural para la Cena Blanca

Desde las 18 horas comenzará el operativo de tránsito en Ciudad Cultural. También habrá paradas de taxis en el lugar.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Colectivos desde las 18hs para Ciudad Cultural.

Colectivos desde las 18hs para Ciudad Cultural.

Luego de la reprogramación de la Cena Blanca 2025, hoy sábado 6 de diciembre, el transporte urbano modificará sus recorridos y habilitará paradas especiales para facilitar el acceso de estudiantes y familias. Te contamos todos los detalles de los desvíos, paradas y horarios.

Lee además
Archivo Cena Blanca 2024
Jujuy.

Con quiénes pueden hacer la pasarela los egresados en la Cena Blanca 2025
A días de la Cena Blanca 2025.
Viernes.

Cena Blanca 2025: todo lo que tenes que saber de la gran noche

Cambios en el recorrido oficial del transporte urbano

Desde las 18 horas de este viernes, el transporte urbano de pasajeros realizará un envío especial para facilitar el acceso a Ciudad Cultural. El recorrido modificado será: Santibáñez – Comandante Pérez – Airampo – Acceso a barrio 23 de Agosto – Suipacha – Colectora Pila Solá – Avenida de las Carrozas – Avenida Bolivia – Avenida Córdoba, para luego continuar con su recorrido habitual.

ciudad cultural colectivos.jpg

Paradas especiales habilitadas para la Cena Blanca

Se habilitarán paradas especiales para el servicio durante la Cena Blanca. Los taxis de radiollamada estarán disponibles en las esquinas de Curupaití y Aconcagua. En tanto, el transporte urbano de pasajeros realizará paradas a lo largo de toda la Avenida de las Carrozas.

Embed - Cena Blanca 2025 en vivo por Canal 4

Cortes de tránsito

Con el fin de garantizar la seguridad de los egresados y acompañantes que concurran a la zona de Alto Padilla en la capital, así como el normal desarrollo del evento, se dispusieron cierres temporales de circulación en los siguientes puntos:

  • Av. de los Estudiantes Jujeños y Colectora Ruta 9
  • Colectora Pila Solá y rotonda de ingreso a Ciudad Cultural
  • Colectora Pila Solá y Suipacha
  • Dr. Vidal e Ituzaingó
  • Pedro del Portal y calle sin nombre
  • Dr. Vidal y calle sin nombre
  • Acceso a Ciudad Cultural y calle interna (altura puente)
OPERATIVO CENA BLANCA

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Con quiénes pueden hacer la pasarela los egresados en la Cena Blanca 2025

Cena Blanca 2025: todo lo que tenes que saber de la gran noche

Uno por uno, el orden de los colegios para la pasarela de la Cena Blanca 2025

Cena Blanca 2025: cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural

Cena Blanca 2025: Trabajadores jujeños ayudan a estudiantes tras la suspensión

Lo que se lee ahora
Cómo va a estar el clima y los ingresos para la Cena Blanca 2025 - Imagen de archivo 
Emoción.

Cena Blanca 2025: así funcionará el ingreso según el clima y las listas de control

Por  Federico Franco

Las más leídas

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia
Salud.

Registraron tres atenciones del SAME en la Cena Blanca: dos estudiantes con crisis de angustia

Martín Meyer -Pte. Ente Auatarquico video
Suspensión.

Martín Meyer y la Cena Blanca: "Decidieron entre todos los docentes hacerla mañana"

Cena Blanca suspendida
Egresados.

Por la tormenta, suspendieron la Cena Blanca

Aguinaldo.
Diciembre.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los docentes en Jujuy?

Cena Blanca suspendida video
Temporal.

Remarcan que la Cena Blanca fue suspendida por seguridad: "Fue la mejor decisión", señalaron desde el SAME

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel