Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber

Hoy, viernes 5 de diciembre llega uno de los días más esperados por los egresados de la ciudad de San Salvador de Jujuy: la Cena Blanca 2025. Te contamos todo lo que tenés que saber sobre esa noche que tendrá la participación de 3900 egresados de más de 60 colegios ya confirmados para cerrar su etapa escolar.

San Salvador. Uno por uno, el orden de los colegios para la pasarela de la Cena Blanca 2025

Desde las 20 horas, Canal 4 transmitirá en vivo exclusivo para clientes , todos los momentos clave de la Cena Blanca 2025 desde Ciudad Cultural, con Charly García y Agus Medi en una cobertura especial para acompañar a los egresados. La señal mostrará la pasarela, emociones y momentos destacados de la gran noche jujeña.

Por voto estudiantil, ganó el "Menú Joven" que incluye recepción con sándwiches de miga, empanadas y papas fritas; plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas; postre; bebida sin alcohol libre; y pata flambeada para el cierre festivo. Este menú refleja las preferencias de la promoción 2025, priorizando opciones rápidas y tradicionales.

Los estudiantes no podrán hacer la pasarela acompañados por familiares, amigos o parejas; solo con sus compañeros de curso , para que ingresen únicamente los egresados al predio. Los familiares podrán seguir el trayecto desde el perímetro habilitado, manteniendo el orden y exclusividad del evento. Esta medida se repite de ediciones anteriores para optimizar la logística y que los estudiantes sean los protagonistas de esa noche.

Orden de pasada de la Cena Blanca 2025

La organización anunció un esquema de ingresos en dos turnos: el primero a las 19:30 y el segundo a las 20:00, para ordenar el flujo y garantizar la seguridad. Pronto se publicará la orden de entrada por institución educativa, que podrán ingresar a la carpa hasta las 22 horas.

orden Cena Blanca 2025 (1)

orden Cena Blanca 2025 (2)

Bandy2 tocará en la Cena Blanca

El Ente Autárquico Permanente confirmó que Bandy2 será la banda que le pondrá música y mucha fiesta a la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy.

Cortes de tránsito por la Cena Blanca

Con el fin de garantizar la seguridad de los egresados y acompañantes que concurran a la zona de Alto Padilla en la capital, así como el normal desarrollo del evento, se dispusieron cierres temporales de circulación en los siguientes puntos:

Av. de los Estudiantes Jujeños y Colectora Ruta 9

Colectora Pila Solá y rotonda de ingreso a Ciudad Cultural

Colectora Pila Solá y Suipacha

Dr. Vidal e Ituzaingó

Pedro del Portal y calle sin nombre

Dr. Vidal y calle sin nombre

Acceso a Ciudad Cultural y calle interna (altura puente)

Los colectivos llegarán a Ciudad Cultural

Desde las 18, las unidades de transporte urbano modificarán su recorrido, circulando por Santibáñez – Cmdte. Pérez – Airampo – Acceso a barrio 23 de Agosto – Suipacha – Colectora Pila Solá – Av. de las Carrozas – Av. Bolivia – Av. Córdoba – recorrido habitual.

Estacionamiento habilitado para vehículos particulares

Los asistentes contarán con espacios designados para estacionar en la calle Curupaití, entre Félix de Olazábal y Zorrilla de San Martín, en el margen derecho, y también en la extensión de la Avenida Bolivia

Paradas especiales de servicio

Los taxis de radiollamada lo harán en Curupaití y Aconcagua, en el caso del transporte urbano de pasajeros, será sobre avenida de las Carrozas en toda su extensión. Este servicio se restablecerá desde las 05:00 del sábado 6 de diciembre, partiendo nuevamente desde Ciudad Cultural.

Recomendaciones especiales

Solicitaron a los padres y conductores que trasladarán a los egresados evitar utilizar como punto de encuentro las instalaciones del ANSES o sus inmediaciones, debido a la gran afluencia de peatones y vehículos que podría generar riesgos de accidentes. En su lugar, se recomienda emplear como punto de encuentro la Ciudad de las Artes, donde habrá mayor fluidez y seguridad.

Finalmente, se ruega a toda la ciudadanía prestar atención a la cartelería instalada y seguir las instrucciones del personal municipal destinado al operativo.