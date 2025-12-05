Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber

Hoy, viernes 5 de diciembre llega uno de los días más esperados por los egresados de la ciudad de San Salvador de Jujuy: la Cena Blanca 2025. Te contamos todo lo que tenés que saber sobre esa noche que tendrá la participación de 3900 egresados de más de 60 colegios ya confirmados para cerrar su etapa escolar.
Desde las 20 horas, Canal 4 transmitirá en vivo exclusivo para clientes, todos los momentos clave de la Cena Blanca 2025 desde Ciudad Cultural, con Charly García y Agus Medi en una cobertura especial para acompañar a los egresados. La señal mostrará la pasarela, emociones y momentos destacados de la gran noche jujeña.
Embed - Cena Blanca 2025 en vivo por Canal 4
Menú Joven: el favorito de los egresados
Por voto estudiantil, ganó el "Menú Joven" que incluye recepción con sándwiches de miga, empanadas y papas fritas; plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas; postre; bebida sin alcohol libre; y pata flambeada para el cierre festivo. Este menú refleja las preferencias de la promoción 2025, priorizando opciones rápidas y tradicionales.
Reglas de la pasarela: solo egresados
Los estudiantes no podrán hacer la pasarela acompañados por familiares, amigos o parejas; solo con sus compañeros de curso, para que ingresen únicamente los egresados al predio. Los familiares podrán seguir el trayecto desde el perímetro habilitado, manteniendo el orden y exclusividad del evento. Esta medida se repite de ediciones anteriores para optimizar la logística y que los estudiantes sean los protagonistas de esa noche.
Orden de pasada de la Cena Blanca 2025
La organización anunció un esquema de ingresos en dos turnos: el primero a las 19:30 y el segundo a las 20:00, para ordenar el flujo y garantizar la seguridad. Pronto se publicará la orden de entrada por institución educativa, que podrán ingresar a la carpa hasta las 22 horas.
Bandy2 tocará en la Cena Blanca
El Ente Autárquico Permanente confirmó que Bandy2 será la banda que le pondrá música y mucha fiesta a la Cena Blanca2025 en San Salvador de Jujuy.
Colectora Pila Solá y rotonda de ingreso a Ciudad Cultural
Colectora Pila Solá y Suipacha
Dr. Vidal e Ituzaingó
Pedro del Portal y calle sin nombre
Dr. Vidal y calle sin nombre
Acceso a Ciudad Cultural y calle interna (altura puente)
Los colectivos llegarán a Ciudad Cultural
Desde las 18, las unidades de transporte urbano modificarán su recorrido, circulando por Santibáñez – Cmdte. Pérez – Airampo – Acceso a barrio 23 de Agosto – Suipacha – Colectora Pila Solá – Av. de las Carrozas – Av. Bolivia – Av. Córdoba – recorrido habitual.
Estacionamiento habilitado para vehículos particulares
Los asistentes contarán con espacios designados para estacionar en la calle Curupaití, entre Félix de Olazábal y Zorrilla de San Martín, en el margen derecho, y también en la extensión de la Avenida Bolivia
Paradas especiales de servicio
Los taxis de radiollamada lo harán en Curupaití y Aconcagua, en el caso del transporte urbano de pasajeros, será sobre avenida de las Carrozas en toda su extensión. Este servicio se restablecerá desde las 05:00 del sábado 6 de diciembre, partiendo nuevamente desde Ciudad Cultural.
Recomendaciones especiales
Solicitaron a los padres y conductores que trasladarán a los egresadosevitar utilizar como punto de encuentro las instalaciones del ANSES o sus inmediaciones, debido a la gran afluencia de peatones y vehículos que podría generar riesgos de accidentes. En su lugar, se recomienda emplear como punto de encuentro la Ciudad de las Artes, donde habrá mayor fluidez y seguridad.
Finalmente, se ruega a toda la ciudadanía prestar atención a la cartelería instalada y seguir las instrucciones del personal municipal destinado al operativo.