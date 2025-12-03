Los colectivos llegarán a Ciudad Cultural para la Cena Blanca: paradas y horarios

Colectivos desde las 18hs para Ciudad Cultural.

El viernes 5 de diciembre, con motivo de la Cena Blanca en Ciudad Cultural, el transporte urbano modificará sus recorridos y habilitará paradas especiales para facilitar el acceso de estudiantes y familias. Te contamos todos los detalles de los desvíos, paradas y horarios.

Cambios en el recorrido oficial del transporte urbano Desde las 18 horas de este viernes, el transporte urbano de pasajeros realizará un envío especial para facilitar el acceso a Ciudad Cultural. El recorrido modificado será: Santibáñez – Comandante Pérez – Airampo – Acceso a barrio 23 de Agosto – Suipacha – Colectora Pila Solá – Avenida de las Carrozas – Avenida Bolivia – Avenida Córdoba, para luego continuar con su recorrido habitual.

ciudad cultural colectivos.jpg Paradas especiales habilitadas para la Cena Blanca Se habilitarán paradas especiales para el servicio durante la Cena Blanca. Los taxis de radiollamada estarán disponibles en las esquinas de Curupaití y Aconcagua. En tanto, el transporte urbano de pasajeros realizará paradas a lo largo de toda la Avenida de las Carrozas.

Cortes de tránsito Con el fin de garantizar la seguridad de los egresados y acompañantes que concurran a la zona de Alto Padilla en la capital, así como el normal desarrollo del evento, se dispusieron cierres temporales de circulación en los siguientes puntos:

Av. de los Estudiantes Jujeños y Colectora Ruta 9

Colectora Pila Solá y rotonda de ingreso a Ciudad Cultural

Colectora Pila Solá y Suipacha

Dr. Vidal e Ituzaingó

Pedro del Portal y calle sin nombre

Dr. Vidal y calle sin nombre

Acceso a Ciudad Cultural y calle interna (altura puente) OPERATIVO CENA BLANCA

