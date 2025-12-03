miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 17:47
Tránsito.

Los colectivos llegarán a Ciudad Cultural para la Cena Blanca: paradas y horarios

Desde las 18 horas comenzará el operativo de tránsito en Ciudad Cultural. También habrá paradas de taxis en el lugar.

Victoria Marín
Victoria Marín
Colectivos desde las 18hs para Ciudad Cultural.

Colectivos desde las 18hs para Ciudad Cultural.

Cambios en el recorrido oficial del transporte urbano

Desde las 18 horas de este viernes, el transporte urbano de pasajeros realizará un envío especial para facilitar el acceso a Ciudad Cultural. El recorrido modificado será: Santibáñez – Comandante Pérez – Airampo – Acceso a barrio 23 de Agosto – Suipacha – Colectora Pila Solá – Avenida de las Carrozas – Avenida Bolivia – Avenida Córdoba, para luego continuar con su recorrido habitual.

ciudad cultural colectivos.jpg

Paradas especiales habilitadas para la Cena Blanca

Se habilitarán paradas especiales para el servicio durante la Cena Blanca. Los taxis de radiollamada estarán disponibles en las esquinas de Curupaití y Aconcagua. En tanto, el transporte urbano de pasajeros realizará paradas a lo largo de toda la Avenida de las Carrozas.

  • Av. de los Estudiantes Jujeños y Colectora Ruta 9
  • Colectora Pila Solá y rotonda de ingreso a Ciudad Cultural
  • Colectora Pila Solá y Suipacha
  • Dr. Vidal e Ituzaingó
  • Pedro del Portal y calle sin nombre
  • Dr. Vidal y calle sin nombre
  • Acceso a Ciudad Cultural y calle interna (altura puente)
OPERATIVO CENA BLANCA

