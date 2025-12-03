Los colectivos llegarán a Ciudad Cultural para la Cena Blanca: paradas y horarios

Cambios en el recorrido oficial del transporte urbano
Desde las 18 horas de este viernes, el transporte urbano de pasajeros realizará un envío especial para facilitar el acceso a Ciudad Cultural. El recorrido modificado será: Santibáñez – Comandante Pérez – Airampo – Acceso a barrio 23 de Agosto – Suipacha – Colectora Pila Solá – Avenida de las Carrozas – Avenida Bolivia – Avenida Córdoba, para luego continuar con su recorrido habitual.
Paradas especiales habilitadas para la Cena Blanca
Se habilitarán paradas especiales para el servicio durante la Cena Blanca. Los taxis de radiollamada estarán disponibles en las esquinas de Curupaití y Aconcagua. En tanto, el transporte urbano de pasajeros realizará paradas a lo largo de toda la Avenida de las Carrozas.