miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 07:47
Alarmante.

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

La mañana lluviosa del miércoles estuvo marcada por los choques en San Salvador de Jujuy. Tres fueron en Alto Comedero y otro ocurrió en el Puente Paraguay.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Choques en San Salvador de Jujuy

Choques en San Salvador de Jujuy

Este miércoles 3 de diciembre arrancó con lluvias débiles en gran parte de San Salvador de Jujuy, y la mañana también estuvo marcada por cuatro siniestros viales en distintos puntos de la ciudad: uno en Puente Paraguay y otros tres en el barrio Alto Comedero.

Uno por uno, los cuatro choques reportados en San Salvador de Jujuy

Choque en la Intersindical de Alto Comedero

Uno de los siniestros que se reportaron ocurrió sobre la avenida Intersindical en Alto Comedero. En circunstancias en que un remis, por causas que se tratan de establecer, imapctó de lleno contra una columna. El hecho habría ocurrido durante las primeras horas de la mañana de este miércoles.

Choque en la Intersindical Alto Comedero

Choque colectora sur Ruta 66 - Alto Comedero

Otro de los choques se registró sobre la colectora sur de la Ruta 66, a pocos metros de la planta de Agua Potable ubicada en barrio Alto Comedero. En esta oportunidad, los protagonistas fueron un automóvil y un colectivo de transporte urbano de pasajeros. Hasta el momento, no hubo anuncios de personas heridas.

Choque Colectora Sur Ruta 66

Choque Ruta 9 - Alto Comedero

El tercer siniestro se produjo en Ruta 9 en dirección hacia el barrio Sargento Cabral. En este caso, fueron dos los automóviles que impactaron. Solo se reportaron daños materiales y algunas demoras en el tránsito.

Choque Ruta 9

Choque Puente Paraguay

Finalmente, en el Puente Paraguay sentido Norte-Sur hubo un choque en cadena entre varios vehículos. Según reportaron los conductores que circulaban por la zona, a los pocos minutos fue despejado el sector y no hubo mayores inconvenientes tras el accidente.

Choque Puente Paraguay

