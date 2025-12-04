jueves 04 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de diciembre de 2025 - 09:37
Capital.

Choque en cadena en Ruta 66: tres camionetas impactaron y el tránsito se vio demorado

Tres camionetas protagonizaron un choque en cadena en Ruta 66 sentido sur-norte a la altura de la nueva terminal. Hubo desvíos en el tránsito.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Choque en cadena en Ruta 66

Choque en cadena en Ruta 66

Tres camionetas protagonizaron un choque en cadena sobre Ruta Nacional 66 a la altura de la nueva terminal, en sentido sur-norte. Como consecuencia, el tránsito estuvo demorado con desvíos. Solo se reportaron daños materiales.

Lee además
Cómo va a estar el clima en Jujuy para la Cena Blanca 2025 - Imagen de archivo 
Pronóstico.

Cómo va a estar el clima en Jujuy para la Cena Blanca 2025
Rescate en un canal de Dique La Ciénaga
Bomberos.

Rescataron a un perro que estaba atrapado en un canal del Dique La Ciénaga

Detalles del choque en cadena

Por causas que se tratan de establecer, tres camionetas protagonizaron un choque en cadena la mañana de este jueves 4 de diciembre, en la Ruta Nacional 66, sentido sur–norte, a la altura de la nueva terminal.

Como consecuencia del impacto, el tránsito en ese tramo se interrumpió por completo y se dispusieron desvíos hacia la Ruta Provincial N° 1. Finalizados los trabajos pertinentes, la circulación se normalizó.

Según los primeros datos policiales, solo hubo daños materiales y no se registraron heridos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo va a estar el clima en Jujuy para la Cena Blanca 2025

Rescataron a un perro que estaba atrapado en un canal del Dique La Ciénaga

Crueldad animal: dos personas fueron condenadas a 6 meses de prisión condicional en Jujuy

Niños de la Puna que no se rinden, un largo camino para llegar a la escuela y el sueño de tener una bici

Tercera preinscripción para el ingreso a 1er año 2026: cómo sigue el cronograma

Lo que se lee ahora
Campaña solidaria para niños de la Puna.
Solidaridad.

Niños de la Puna que no se rinden, un largo camino para llegar a la escuela y el sueño de tener una bici

Por  Federico Franco

Las más leídas

Cena Blanca
San Salvador.

Uno por uno, el orden de los colegios para la pasarela de la Cena Blanca 2025

Artistas de la Fiesta de Tunay video
Imperdible.

Confirmaron los artistas que estarán en la Fiesta de Tunay: mirá todos los detalles

Campaña solidaria para niños de la Puna.
Solidaridad.

Niños de la Puna que no se rinden, un largo camino para llegar a la escuela y el sueño de tener una bici

Laconmovedora peregrinación de un jujeño a la Virgen del Valle
Promesa y devoción.

Está en silla de ruedas, le robaron y peregrinó kilometros a la Virgen del Valle en Catamarca

Operativo de tránsito en Ciudad Cultural por la Cena Blanca 2025 (Archivo)
Viernes.

Cena Blanca 2025: cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel