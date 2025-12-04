Choque en cadena en Ruta 66: tres camionetas impactaron y el tránsito se vio demorado

Choque en cadena en Ruta 66

Tres camionetas protagonizaron un choque en cadena sobre Ruta Nacional 66 a la altura de la nueva terminal, en sentido sur-norte. Como consecuencia, el tránsito estuvo demorado con desvíos. Solo se reportaron daños materiales.

Detalles del choque en cadena Por causas que se tratan de establecer, tres camionetas protagonizaron un choque en cadena la mañana de este jueves 4 de diciembre, en la Ruta Nacional 66, sentido sur–norte, a la altura de la nueva terminal.

Como consecuencia del impacto, el tránsito en ese tramo se interrumpió por completo y se dispusieron desvíos hacia la Ruta Provincial N° 1. Finalizados los trabajos pertinentes, la circulación se normalizó.

Según los primeros datos policiales, solo hubo daños materiales y no se registraron heridos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.