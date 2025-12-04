jueves 04 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 - 13:00
Informe.

En Jujuy aumentaron los accidentes nocturnos en moto y la mayoría fueron con heridos leves

A través del informe al que accedió TodoJujuy.com, se puede ver la comparativa entre noviembre 2024 y 2025 de los siniestros protagonizados por motociclistas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Accidentes en moto - Foto alusiva

Accidentes en moto - Foto alusiva

Los siniestros de motociclistas mostraron variaciones entre 2024 y 2025, según detalla un informe del Observatorio Vial Provincial y el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito, al que accedió TodoJujuy.com. En la comparación entre ambos períodos se registró un descenso de heridos leves, un incremento de hechos nocturnos y un total de 4 víctimas fatales en noviembre de 2025.

Predominio masculino y lesiones leves

Los datos comparativos entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 muestran que los motociclistas continúan siendo protagonistas centrales de los siniestros viales en Jujuy. En 2025 la participación masculina volvió a imponerse: se registraron 97 hombres involucrados frente a 44 mujeres, una brecha que se repite año a año.

En cuanto a las consecuencias, las lesiones leves siguen siendo el tipo de afectación más frecuente en ambos períodos. En noviembre de 2024 se contabilizaron 137 heridos leves, mientras que en noviembre de 2025 la cifra descendió a 127, aunque manteniendo su peso dominante respecto a los heridos graves y fallecidos.

accidentes moto (2)

Víctimas fatales en ambos años

Aunque la mayoría de los siniestros resultaron en lesiones menores, las muertes vinculadas a siniestros en moto continúan representando un punto crítico. En noviembre de 2024 se registraron 5 víctimas fatales, mientras que en noviembre de 2025 hubo 4 fallecidos, números que siguen marcando la gravedad del problema y la necesidad de reforzar medidas de prevención.

Más accidentes de noche que de día

Un dato que destaca en el año 2025 es el aumento de los accidentes en horario nocturno. Durante noviembre se registraron 80 siniestros nocturnos, superando los 76 hechos diurnos. Esto evidencia la importancia de reforzar controles y campañas de concientización en las horas de menor visibilidad.

image

Tipología y tipo de vía más frecuentes

Dentro de las tipologías de siniestros, en ambos años predominaron la colisión lateral y el derrape de motocicleta, dos modalidades que suelen estar asociadas a maniobras bruscas, falta de distancia o pérdida de control del vehículo.

En cuanto al tipo de vía, los datos de 2025 indican que la mayor cantidad de siniestros ocurrió en avenidas urbanas, seguidas por las Rutas Nacionales y, en tercer lugar, las calles. Esto refleja que los tramos de mayor circulación y velocidad continúan concentrando la mayor cantidad de episodios.

