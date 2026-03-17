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17 de marzo de 2026 - 12:23
Jujuy.

La tensión en Medio Oriente eleva el precio del petróleo y anticipan aumentos en Jujuy

Desde el sector prevén una suba cercana al 2% por el conflicto en Medio Oriente y evalúan medidas para sostener el consumo

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
La tensión en Medio Oriente eleva el precio del petróleo y anticipan aumentos en Jujuy

La tensión en Medio Oriente eleva el precio del petróleo y anticipan aumentos en Jujuy

El conflicto en Medio Oriente impacta en el precio internacional del petróleo y ya genera proyecciones de aumentos en combustibles en Jujuy. Así lo indicó Hugo Moisés, Presidente de la cámara de expendedores de combustible, quien además advirtió sobre posibles subas en los surtidores y una caída en el consumo.

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El impacto del contexto internacional

El escenario en Medio Oriente genera variaciones en el precio del petróleo a nivel global. La incertidumbre en zonas clave para el transporte influye en los costos.

En ese marco, Hugo Moisés explicó: “En la medida que no baje el petróleo, va a haber aumentos. Esto va a ser muy cambiante”.

También señaló que la evolución del precio depende de factores logísticos:

“Si los barcos logran pasar por el estrecho de Ormuz, el petróleo debería bajar y volver a una situación de un precio más bajo”. “Si los barcos logran pasar por el estrecho de Ormuz, el petróleo debería bajar y volver a una situación de un precio más bajo”.

Estiman subas en los surtidores

Desde el sector anticipan un posible incremento en Jujuy en el corto plazo. Según indicó Moisés, el ajuste podría rondar el 2%.

“Entiendo que va a haber un 2% más de aumento en Jujuy. La provincia está retrasada en relación al precio”, afirmó. “Entiendo que va a haber un 2% más de aumento en Jujuy. La provincia está retrasada en relación al precio”, afirmó.

El dirigente explicó que los valores locales se ajustan de manera progresiva en comparación con otras regiones del país.

Preocupación por la caída del consumo

El aumento de precios ya impacta en la demanda. Desde las estaciones de servicio advierten una retracción en el consumo.

“Si sigue aumentando, la gente comienza a consumir menos. Creo que puede llegar a impactar en el consumo”, señaló Moisés.

Además, remarcó las dificultades que genera este escenario: “Con la estructura de costos, menos consumo es inviable para la estructura que tenemos”.

El autodespacho, una alternativa en análisis

Frente a este contexto, el sector analiza distintas estrategias para sostener la actividad. Una de ellas es el autodespacho de combustibles.

“Estamos analizando diferentes ideas, siempre desde cada estación, pero tratando de hacer algo en conjunto”, explicó Moisés.

En ese sentido, agregó: “Estamos tratando de implementar el autodespacho, pero hoy no podemos hacerlo ya que está prohibido. Estamos trabajando con los diputados para que esto se modifique”.

El objetivo, según indicó, es reducir costos: “Sería una línea para bajar un poco el precio de los combustibles”.

También aclaró que esta modalidad no afectaría el empleo: “El autodespacho no viene a quitarle el trabajo a los operarios de playa”.

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