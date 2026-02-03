martes 03 de febrero de 2026

3 de febrero de 2026 - 07:06
Inflación.

La suba de combustibles empuja a los jujeños a buscar precios y promociones

Con el aumento de los impuestos a los combustibles, los consumidores ajustan hábitos: comparan precios, aprovechan descuentos nocturnos y promociones con tarjetas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Aumento de combustibles.

La arquitecta Silvia Ficoseco, referente de la Cámara de Expendedores, explicó en diálogo con Canal 4 que el ajuste comenzó el 1 de febrero y corresponde a la actualización trimestral de los impuestos internos. “Este aumento se aplica cada tres meses y se calcula según la inflación. En esta oportunidad fue aproximadamente del 6%”, detalló.

Estacion de servicio - nafta - combustibles (5)
Aumento de combustibles.

Según Ficoseco, el impacto en los surtidores no es uniforme. “YPF viene cambiando los precios de manera diaria. No impacta todo de una sola vez, sino con porcentajes menores. Prácticamente todas las noches hay modificaciones”, señaló. En cambio, explicó que “las otras petroleras trasladan de forma más directa la suba de los impuestos internos”.

Este escenario llevó a que los usuarios adopten nuevas estrategias al momento de cargar combustible. “La gente hoy busca precios. Sale a cargar de noche cuando hay ofertas o utiliza determinadas tarjetas que ofrecen descuentos”, afirmó Ficoseco. Y agregó: “Todos los argentinos estamos en una situación límite con el presupuesto, por eso tratamos de comprar lo más barato posible”.

El incremento impositivo fue oficializado mediante el decreto 74/2026, publicado en el Boletín Oficial. Allí se establece que la suba se aplicará de forma parcial y escalonada, con el objetivo de mitigar el impacto inmediato en los consumidores, aunque el aumento termina reflejándose en el precio final que pagan automovilistas y transportistas.

Mientras tanto, el panorama muestra a estaciones de servicio con precios variables y a consumidores cada vez más atentos a las oportunidades de ahorro, en un contexto donde cada peso cuenta.

