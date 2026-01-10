sábado 10 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de enero de 2026 - 11:45
Investigación.

Incendios en Chubut: hallaron combustible donde se inició el fuego

La justicia de Chubut confirmó que hallaron combustible cerca del inicio del fuego que desató los incendios forestales.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Incendiosen Chubut

Incendios en Chubut

El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, dijo que la investigación apunta a una acción intencional en el inicio del fuego tras el hallazgo de combustible cerca de donde se inició que desató un desastre forestal que afecta la zona de Puerto Patriada.

Lee además
Incendios en Chubut.
Terrible.

Más de 10 casas arrasadas por un incendio forestal en Chubut
(Foto: Maxi Jonas)
Galería.

Las fotos de los terribles incendios en El Hoyo, Chubut

“Nos tiene sin descansar, en vilo y en alerta permanente”, marcó el fiscal al canal A24 sobre las llamas que ya consumieron 3.500 hectáreas de bosque nativo y obligó a la evacuación de miles de personas en esa provincia del sur argentino.

“Durmiendo poco y viendo a ver qué pasa con el fuego, a ver si avanza o no avanza para este lado”, y describió la columna de humo: “No está blanca, está entre un gris y un poco más oscura, y es una quema permanente ”.

Díaz Mayer confirmó que el fuego comenzó el lunes en un punto equidistante entre la localidad de El Hoyo y el acceso al lago de Puerto Patriada, a pocos metros del único camino de entrada y salida: “El que lo prendió sabía que ponía en riesgo a más de tres mil personas, ochocientos autos, toda la gente que estaba ahí”.

Incendios en Chubut
Incendios en Chubut

Incendios en Chubut

“Prácticamente todos los organismos nacionales y provinciales salieron corriendo en pos de lograr que no empiecen a bajar los autos de Puerto Patriada, porque por este camino único tenían que subir todos los móviles de emergencia”, explicó.

El fiscal aclaró que el riesgo es grande y que el rápido accionar evitó una tragedia aún peor: “En este caso podía haber matado a muchísima gente. Los números dicen que había tres mil personas, ochocientos autos. Imaginate el despiole que se hubiera generado”.

Investigación de los incendios en Chubut

Díaz Mayer informó que los peritos hallaron rastros de combustible en el sitio donde se habría iniciado el fuego. “El perito encontró un aparato para determinar la existencia de combustibles, vapores de combustible”, destacó.

“Encontró en el lugar donde él cree que se inició la existencia de combustible y que eso fue lo que generó o que ayudó a que se haya prendido el incendio”, puntualizó, y remarcó que se trata de un acto “deliberado” y “intencional”.

Embed - Incendios forestales en el sur de Argentina generan crisis y movilización nacional | Gestión

Un incendio devastador

El fuego se inició el 5 de enero cerca de Puerto Patriada y el lago Epuyén, expandiéndose con rapidez a través de matorrales y bosques andino-patagónicos, además de que las condiciones climáticas ayudaron ya que Chubut sufre una sequía histórica, con temperaturas por encima de los 25°C y vientos sostenidos de hasta 41 km/h.

Ya hay más de 3.000 personas evacuadas y al menos diez viviendas destruidas en Epuyén, según confirmó el secretario de Bosques, Abel Nievas, además de miles de familias fuera de sus hogares y cortes en la Ruta Nacional 40.

Las llamas afectan a Epuyén y El Hoyo, lo que obligó a la evacuación masiva de residentes y turistas. El operativo para controlar el fuego incluye a más de 300 brigadistas y voluntarios, además de recursos aéreos de varias provincias y de Chile. Entre los medios utilizados destaca el Boeing 737 Fireliner, capaz de descargar 15.000 litros de agua por vuelo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Más de 10 casas arrasadas por un incendio forestal en Chubut

Las fotos de los terribles incendios en El Hoyo, Chubut

Fuego en Chubut: continúan activos tres incendios y más de 700 personas fueron evacuadas

Incendios forestales en Chubut: cortaron la Ruta 40 y evacuaron a 3.000 personas

Impulsan una colecta solidaria para asistir a bomberos voluntarios en la Patagonia

Lo que se lee ahora
Impulsan una colecta solidaria para asistir a bomberos voluntarios en la Patagonia/ foto de Martin LEVICOY / AFP

Impulsan una colecta solidaria para asistir a bomberos voluntarios en la Patagonia

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Simularon uncontrol y saquearon el camión de un jujeño (Foto ilustrativa)
Inseguridad.

Simularon un control y saquearon el camión de un jujeño

Corte de tránsito en puente Gorriti por instalación de pasarela video
Atención.

Corte de tránsito en puente Gorriti: cuándo y desde qué hora

Qué es la ciclogénesis, el fenómeno meteorológico que afectará por 72 hs a todo el país
Clima.

Qué es la ciclogénesis, el fenómeno meteorológico que afectará por 72 hs a todo el país

Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo video
Noa.

Salta: inspeccionan el río Arias tras el hallazgo de yacarés y alertan por el mascotismo

Canta Whitney Houston en la peatonal y sueña con escenarios grandes: quién es Jazmín, la nueva voz jujeña video
Talento.

Canta Whitney Houston en la peatonal y sueña con escenarios grandes: quién es Jazmín, la nueva voz jujeña

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel