Incendios en Chubut: hallaron combustible donde se inició el fuego

El fiscal general de Chubut , Carlos Díaz Mayer , dijo que la investigación apunta a una acción intencional en el inicio del fuego tras el hallazgo de combustible cerca de donde se inició que desató un desastre forestal que afecta la zona de Puerto Patriada.

“Nos tiene sin descansar, en vilo y en alerta permanente” , marcó el fiscal al canal A24 sobre las llamas que ya consumieron 3.500 hectáreas de bosque nativo y obligó a la evacuación de miles de personas en esa provincia del sur argentino.

“Durmiendo poco y viendo a ver qué pasa con el fuego, a ver si avanza o no avanza para este lado”, y describió la columna de humo: “No está blanca, está entre un gris y un poco más oscura, y es una quema permanente ”.

Díaz Mayer confirmó que el fuego comenzó el lunes en un punto equidistante entre la localidad de El Hoyo y el acceso al lago de Puerto Patriada, a pocos metros del único camino de entrada y salida: “El que lo prendió sabía que ponía en riesgo a más de tres mil personas , ochocientos autos, toda la gente que estaba ahí”.

Incendios en Chubut Incendios en Chubut

“Prácticamente todos los organismos nacionales y provinciales salieron corriendo en pos de lograr que no empiecen a bajar los autos de Puerto Patriada, porque por este camino único tenían que subir todos los móviles de emergencia”, explicó.

El fiscal aclaró que el riesgo es grande y que el rápido accionar evitó una tragedia aún peor: “En este caso podía haber matado a muchísima gente. Los números dicen que había tres mil personas, ochocientos autos. Imaginate el despiole que se hubiera generado”.

Investigación de los incendios en Chubut

Díaz Mayer informó que los peritos hallaron rastros de combustible en el sitio donde se habría iniciado el fuego. “El perito encontró un aparato para determinar la existencia de combustibles, vapores de combustible”, destacó.

“Encontró en el lugar donde él cree que se inició la existencia de combustible y que eso fue lo que generó o que ayudó a que se haya prendido el incendio”, puntualizó, y remarcó que se trata de un acto “deliberado” y “intencional”.

Embed - Incendios forestales en el sur de Argentina generan crisis y movilización nacional | Gestión

Un incendio devastador

El fuego se inició el 5 de enero cerca de Puerto Patriada y el lago Epuyén, expandiéndose con rapidez a través de matorrales y bosques andino-patagónicos, además de que las condiciones climáticas ayudaron ya que Chubut sufre una sequía histórica, con temperaturas por encima de los 25°C y vientos sostenidos de hasta 41 km/h.

Ya hay más de 3.000 personas evacuadas y al menos diez viviendas destruidas en Epuyén, según confirmó el secretario de Bosques, Abel Nievas, además de miles de familias fuera de sus hogares y cortes en la Ruta Nacional 40.

Las llamas afectan a Epuyén y El Hoyo, lo que obligó a la evacuación masiva de residentes y turistas. El operativo para controlar el fuego incluye a más de 300 brigadistas y voluntarios, además de recursos aéreos de varias provincias y de Chile. Entre los medios utilizados destaca el Boeing 737 Fireliner, capaz de descargar 15.000 litros de agua por vuelo.