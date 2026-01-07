miércoles 07 de enero de 2026

7 de enero de 2026 - 12:03
Sociedad.

Fuego en Chubut: continúan activos tres incendios y más de 700 personas fueron evacuadas

Los siniestros provocados intencionalmente arrasaron más de 1.800 hectáreas. Más de 180 brigadistas y aeronaves trabajan en los sectores más críticos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El operativo en curso incluye más de 180 combatientes y otras 100 personas en tareas logísticas.&nbsp;

El operativo en curso incluye más de 180 combatientes y otras 100 personas en tareas logísticas. 

La temporada de incendios en la Patagonia arrancó con un operativo de gran envergadura que incluyó brigadistas, bomberos y recursos aéreos para controlar múltiples focos en distintos puntos de la región. Chubut y Santa Cruz son las provincias más golpeadas, donde las autoridades implementaron evacuaciones preventivas para vecinos y turistas.

Incendios en Chubut.
El sector más crítico se localiza en El Hoyo, en la zona de Puerto Patriada, con más de 1.800 hectáreas afectadas. Al menos diez viviendas sufrieron daños y sus ocupantes fueron trasladados a lugares seguros.

Se desplegó un gran operativo para combatir las llamas en Chubut.

Debido a la propagación de las llamas, más de 700 personas fueron evacuadas de manera preventiva en Puerto Patriada y en un sector de Epuyén.

Mientras tanto, el fuego continúa activo en el Parque Nacional Los Alerces, especialmente en la zona del Lago Menéndez, extendiéndose hacia el sur por la margen occidental del lago.

En el operativo participan más de 50 brigadistas, con el apoyo de tres aeronaves y varias instituciones. Las autoridades advirtieron que las llamas avanzan con gran intensidad y que es poco probable que su propagación se detenga en el corto plazo.

Incendio forestal en Chubut.

“Es muy complejo”: la palabra de un brigadista en Chubut

Desde el comienzo de la semana, los equipos de emergencia enfrentan condiciones adversas en su labor. El jefe de Bomberos Voluntarios de El Bolsón describió este miércoles como una jornada “sumamente complicada” las tareas de contención en Puerto Patriada, y confirmó que el cerro Pirque está totalmente envuelto por las llamas.

A primera hora de la mañana, alrededor de las 8, partieron nuevas unidades para retomar las operaciones. El despliegue incluye cuatro aviones hidrantes, un helicóptero, brigadistas del SPLIF, personal de Parques Nacionales y bomberos voluntarios.

El operativo en curso incluye más de 180 combatientes y otras 100 personas en tareas logísticas.

Los incendios fueron intencionales

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, comunicó en rueda de prensa que el siniestro en Puerto Patriada habría sido provocado de manera deliberada. Según explicó, el fuego comenzó en un lugar y momento cuidadosamente seleccionados, cuando había familias y visitantes en la zona, y con el peligro adicional de que se cortara el único acceso de escape. Torres agregó que dialogó con el fiscal a cargo de la investigación, quien le confirmó oficialmente que se trató de un hecho intencional.

El jefe de la provincia añadió que los culpablesvan a terminar presos” y enfatizó la necesidad de evitar sanciones livianas para quienes provocan incendios en áreas forestales. “Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede tener penas leves. Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/revistacitrica/status/2008662722133848383&partner=&hide_thread=false

Respecto a la situación general de los incendios en la provincia, Torres explicó que el primero en ser identificado se registró en Cholila, ya se encuentra bajo control y se detectó presencia de material inflamable. El segundo foco, en El Turbio, está contenido en un 90%.

Continúa activo el siniestro en el Parque Nacional Los Alerces, mientras que el de Lago Engaño ya fue sofocado. Por ahora, el foco que concentra mayor atención es el de Puerto Patriada, donde se evacuó a más de 3.000 turistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/diagonalesweb/status/2008558413039698060&partner=&hide_thread=false

El despliegue actual moviliza a más de 180 brigadistas directamente en la línea de fuego, junto con alrededor de 100 personas dedicadas a labores de apoyo y logística. El operativo cuenta con cinco aviones hidrantes y un helicóptero.

Además, se sumó asistencia de otras provincias: Neuquén, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero, esta última aportando un avión de gran capacidad. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego también forma parte de las acciones en curso.

