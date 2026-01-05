lunes 05 de enero de 2026

5 de enero de 2026 - 19:32
Informe nacional.

Alerta por peligro extremo de incendios: qué pasa en Jujuy

El SMN y el SNMF indican que varias provincias podrían sufrir peligro extremo de incendios forestales.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Peligro de incendios en Argentina (Foto ilustrativa)

Peligro de incendios en Argentina (Foto ilustrativa)

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declararon un “riesgo extremo de incendios ” para casi toda la Argentina, lo que involucra a un total de 16 provincias.

Todas estas figuran en rojo en el mapa oficial, abarcando desde el norte del país hasta la Patagonia. Desde esos organismos pidieron extremar los cuidados frente a condiciones ambientales que favorecen la propagación del fuego.

Cuáles son las provincias en riesgo

Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes presentan el máximo nivel de alerta.

peligro
Peligro de incendios en Argentina

Peligro de incendios en Argentina

Las imágenes difundidas por el Servicio Meteorológico Nacional muestran prácticamente toda la franja central y sur de Argentina bajo la categoría “extremo”, con puntos críticos en la región pampeana, Cuyo y la Patagonia.

Qué pasa en Jujuy

Según el detalle del mapa nacional, para nuestra provincia, tanto para este lunes 5 de enero como para el martes 6, el riesgo de padecer incendios está en nivel verde en la mayoría, es decir peligro bajo, y apenas unas pocas zonas con nivel azul, es decir riesgo moderado.

peligro1

El índice FWI (Fire Weather Index) sirve como referencia para evaluar el peligro de incendios forestales y se calcula diariamente a partir de datos de temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y precipitaciones acumuladas en las últimas veinticuatro horas.

Pronóstico para los meses del 2026

El informe marca que para diciembre, enero y febrero, el peligro se mantendrá “superior a la normal” sobre el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe.

En gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de la Patagonia, el riesgo oscila entre “normal” y “superior a la normal”. El monitoreo se mantiene especialmente atento sobre el sudoeste bonaerense, sectores de La Pampa, sur de San Luis y Mendoza, así como toda la región patagónica.

Incendios en Jujuy
Incendios en Jujuy.

Incendios en Jujuy.

Temas
