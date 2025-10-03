viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 12:42
Impactante.

Incendios forestales en Jujuy: se quemaron 3.180 hectáreas más con respecto al 2024

La superficie dañada pasó a ser mucho mayor en 2025. Según los datos oficiales, los incendios forestales afectaron un 171% más de hectáreas frente al 2024.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Incendios forestales en Jujuy - Foto de archivo

Incendios forestales en Jujuy - Foto de archivo

Según el informe al que pudo acceder TodoJujuy.com, se conoció que la cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales entre 2024 y 2025 aumentó un 171%. Esto implica que, de un año al otro, 3.180 hectáreas más se vieron dañadas. La situación se debe principalmente a las condiciones climáticas y a la topografía de la provincia de Jujuy.

Las hectáreas afectadas por incendios forestales aumentaron 171% frente al 2024

Si bien hasta el 1 de octubre de 2025 se reportaron 292 incendios, un número menor al de 2024 (cuando hasta la misma fecha se contabilizaban 404 incendios), los datos sobre la cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales generan gran alarma en la provincia de Jujuy.

Hasta el momento fueron notificadas un total de 5.037 hectáreas afectadas, en comparación con las 1.857 del año pasado. Esto equivale a 3.180 hectáreas más, marcando una cifra significativa en el territorio provincial.

Imágenes que duelen: así se vieron los incendios en Jujuy
Incendios forestales en Jujuy - Imagen de archivo

Incendios forestales en Jujuy - Imagen de archivo

Tal como indicaron especialistas a nuestro medio, este 171% más de hectáreas afectadas tiene estrecha relación con los vientos registrados en los primeros días de agosto, que oscilaron entre 100 y 140 km/h. Estas condiciones generaron grandes dificultades para sofocar los focos ígneos y favorecieron que los incendios abarcaran una mayor superficie.

Precisamente, los factores desfavorables para Jujuy están vinculados a su topografía y a las características meteorológicas propias de la época, considerando que la temporada alta de incendios forestales en la provincia se extiende desde julio hasta diciembre.

Es importante resaltar que los datos anteriormente mencionados no incluyen trabajos llevados a cabo por parte de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios.

Incendios forestales en Jujuy (Archivo)
Incendios forestales en Jujuy (Archivo)

Incendios forestales en Jujuy (Archivo)

En Jujuy se registran cerca de 20 incendios forestales por día

Agosto y septiembre son dos de los meses más complicados en materia de incendios forestales, según confirmaron desde Bomberos de Jujuy. Al respecto, el jefe de Bomberos, Alberto Mansilla, detalló que a nivel provincial se reportan diariamente entre 15 y 20 incendios forestales. Asimismo, el referente aseguró que las zonas más críticas son el Ramal y Perico, mientras que en el Norte los casos son en menor cantidad.

En cuanto a San Salvador de Jujuy, los sectores que registran mayor cantidad de incendios son las zonas céntricas y el barrio Alto Comedero.

