jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 12:35
Alarma.

En Jujuy se registran cerca de 20 incendios forestales por día: cuáles son las zonas más críticas

Solo en San Salvador de Jujuy, por día se identifican alrededor de 8 incendios forestales. Advierten que en septiembre las condiciones climáticas son adversas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Incendios forestales en Jujuy - Imagen de archivo

Incendios forestales en Jujuy - Imagen de archivo

Agosto y septiembre son dos de los meses más complicados en materia de incendios forestales, según confirmaron desde Bomberos de la Provincia. En ese sentido, indicaron que, aproximadamente, en un solo día se reportan alrededor de 20 focos ígneos, siendo el Ramal la zona más crítica.

Cantidad de incendios forestales en Jujuy y zonas más críticas

Tal como indicó a TodoJujuy.com el jefe de Bomberos, Alberto Mansilla, a nivel provincial se reportan diariamente entre 15 y 20 incendios forestales. Asimismo, el referente aseguró que las zonas más críticas son el Ramal y Perico, mientras que en el Norte los casos son en menor cantidad.

En cuanto a San Salvador de Jujuy, los sectores que registran mayor cantidad de incendios son las zonas céntricas y el barrio Alto Comedero.

incendios forestales jujuy.jpg

Detalles de incendios forestales en San Salvador de Jujuy

Mientras tanto, desde el Cuartel Central de Bomberos mencionaron que solo en San Salvador de Jujuy se interviene por día en aproximadamente ocho incendios. Estos focos se dan precisamente en terrenos baldíos o márgenes del río, "donde la gente suele quemar pastizales o basura para descartar residuos o limpieza", detallaron.

"En primera instancia, la gente no toma resguardos necesarios de contar con agua para después apagar esos incendios, exceden de confianza creyendo que se van a extinguir solos", manifestó Mauro Cortez, Oficial Inspector del Cuerpo de Bomberos.

Incendios forestales en Jujuy (Archivo)
Incendios forestales en Jujuy (Archivo)

Incendios forestales en Jujuy (Archivo)

Índices de peligro de incendio extremo y muy alto en Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó los índices de peligro de incendio y comunicó que hasta el 4 de octubre, inclusive, rige advertencia extrema y muy alta por probables incendios forestales en la provincia de Jujuy.

Estas condiciones comenzarán a intensificarse desde este jueves. El día de mayor índice será el próximo sábado, cuando todo el territorio provincial se encuentre bajo alerta roja, siendo los puntos críticos la zona del Ramal y la Puna.

mapa de incendios forestales
Mapa de incendios forestales el 4 de octubre

Mapa de incendios forestales el 4 de octubre

