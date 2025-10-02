En Jujuy se registran cerca de 20 incendios forestales por día: cuáles son las zonas más críticas

Agosto y septiembre son dos de los meses más complicados en materia de incendios forestales, según confirmaron desde Bomberos de la Provincia. En ese sentido, indicaron que, aproximadamente, en un solo día se reportan alrededor de 20 focos ígneos, siendo el Ramal la zona más crítica.
Cantidad de incendios forestales en Jujuy y zonas más críticas
Tal como indicó a TodoJujuy.com el jefe de Bomberos, Alberto Mansilla, a nivel provincial se reportan diariamente entre 15 y 20 incendios forestales. Asimismo, el referente aseguró que las zonas más críticas son el Ramal y Perico, mientras que en el Norte los casos son en menor cantidad.
En cuanto a San Salvador de Jujuy, los sectores que registran mayor cantidad de incendios son las zonas céntricas y el barrio Alto Comedero.
incendios forestales jujuy.jpg
Detalles de incendios forestales en San Salvador de Jujuy
Mientras tanto, desde el Cuartel Central de Bomberos mencionaron que solo en San Salvador de Jujuy se interviene por día en aproximadamente ocho incendios. Estos focos se dan precisamente en terrenos baldíos o márgenes del río, "donde la gente suele quemar pastizales o basura para descartar residuos o limpieza", detallaron.
"En primera instancia, la gente no toma resguardos necesarios de contar con agua para después apagar esos incendios, exceden de confianza creyendo que se van a extinguir solos", manifestó Mauro Cortez, Oficial Inspector del Cuerpo de Bomberos.
Incendios forestales en Jujuy (Archivo)
Incendios forestales en Jujuy (Archivo)
Índices de peligro de incendio extremo y muy alto en Jujuy
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó los índices de peligro de incendio y comunicó que hasta el 4 de octubre, inclusive, rige advertencia extrema y muy alta por probables incendios forestales en la provincia de Jujuy.
Estas condiciones comenzarán a intensificarse desde este jueves. El día de mayor índice será el próximo sábado, cuando todo el territorio provincial se encuentre bajo alerta roja, siendo los puntos críticos la zona del Ramal y la Puna.
mapa de incendios forestales
Mapa de incendios forestales el 4 de octubre
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.