viernes 03 de octubre de 2025

3 de octubre de 2025 - 13:44
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 3 de octubre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, viernes 3 de octubre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.

Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 1 de octubre
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 30 de septiembre

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, viernes 3 de octubre

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 2572 - 72 La Sorpresa

Los números ganadores:

  1. 2572

  2. 8791

  3. 1926

  4. 6024

  5. 7448

  6. 9182

  7. 9356

  8. 7742

  9. 7877

  10. 4954

  11. 1321

  12. 2155

  13. 7130

  14. 3715

  15. 0752

  16. 9033

  17. 7017

  18. 9653

  19. 5358

  20. 7550

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 1649 - 49 La Carne

Todos los números ganadores

  1. 1649

  2. 5264

  3. 5936

  4. 3382

  5. 7883

  6. 2874

  7. 3056

  8. 0259

  9. 2113

  10. 5119

  11. 5607

  12. 4363

  13. 2597

  14. 3077

  15. 2989

  16. 1723

  17. 6526

  18. 4807

  19. 7261

  20. 2708

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza:

Todos los números ganadores:

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Por  Ramiro Menacho

Jujuy.

Renunció el procurador general del MPA, Sergio Lello Sánchez
Jujuy.

Renunció el procurador general del MPA, Sergio Lello Sánchez

Reclamo por créditos hipotecarios UVA. video
Capital.

Jujeños que sacaron créditos hipotecarios UVA reclamaron por el aumento de las cuotas

Revelaron la autopsia de Lara Gutiérrez.
Policiales.

Triple crimen narco: qué es un shock hipovolémico, el resultado de la autopsia de Lara Gutiérrez

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Policiales.

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Policiales.

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel