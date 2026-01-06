martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 12:56
Terrible.

Más de 10 casas arrasadas por un incendio forestal en Chubut

El incendio que avanza en Chubut ya destruyó al menos diez casas, obligó a evacuar a cientos de personas y sigue activo en una zona de alta complejidad.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Incendios en Chubut.

Incendios en Chubut.

Desde el municipio confirmaron que el fuego permanece activo y que las condiciones climáticas, marcadas por altas temperaturas, sequía y viento persistente, dificultan las tareas de control. Las autoridades locales destacaron el trabajo coordinado entre distintos organismos para evitar víctimas.

En paralelo, se reforzaron los pedidos de asistencia a Nación ante la magnitud del siniestro y la complejidad del terreno donde se desarrolla el incendio.

Evacuaciones y daños materiales

El intendente de El Hoyo, César Salamín, informó que la evacuación se realizó de forma preventiva y ordenada. “A pesar de la magnitud de lo que es el incendio, gracias al esfuerzo y al trabajo en conjunto con el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil Municipal, bomberos y todo el personal se pudo evacuar ordenadamente y sin que tengamos que sufrir ningún herido, ni daños de vehículos”, señaló.

Según precisó el jefe comunal, unas 700 personas debieron abandonar la zona, en su mayoría turistas que se encontraban en Puerto Patriada. El operativo incluyó la salida de aproximadamente 700 vehículos por el único acceso habilitado al lugar.

En cuanto a las pérdidas materiales, Salamín confirmó que el fuego alcanzó viviendas particulares. “Las que tenemos contabilizadas hasta esta hora son aproximadamente diez”, indicó, al tiempo que explicó que varias de ellas se encontraban rodeadas de vegetación densa y seca.

Condiciones adversas y focos activos

El intendente remarcó que el incendio avanzó con rapidez debido a las condiciones ambientales. “La temperatura se mantuvo prácticamente toda la noche y el viento no aflojaba. Eso no nos permitió descansar ni contener todos los frentes, porque eran muchos y siguen siendo”, expresó en declaraciones brindadas durante la mañana del martes.

De acuerdo con informes técnicos preliminares, el fuego afectó amplias superficies de vegetación, entre ellas bosque nativo, bosque implantado, matorrales y arbustos. Las llamas avanzaron en pocas horas sobre varias hectáreas.

En el sector conocido como Rincón de Lobos se dispuso una evacuación preventiva y unas 30 personas fueron alojadas en una escuela de la zona, como medida de resguardo ante el avance del incendio.

Incendios en Chubut.
Incendios en Chubut.

Incendios en Chubut.

Pedido de asistencia y recursos a Nación

Ante la continuidad del foco ígneo, el intendente confirmó que solicitó refuerzos al Gobierno nacional. “Estamos pidiendo más recursos hidrantes, más aviones y más helicópteros, así que van a poner todo el recurso disponible a disposición hoy”, sostuvo Salamín.

El operativo de combate al fuego involucra a brigadistas, bomberos voluntarios, Defensa Civil y fuerzas de seguridad provinciales, que trabajan en distintos frentes para frenar el avance de las llamas.

Las autoridades remarcaron que el objetivo principal continúa siendo la protección de las personas y la reducción de daños en zonas habitadas.

La dificultad del terreno en Puerto Patriada

El presidente de la Federación Chubutense de Bomberos, Rubén Oliva, explicó que la geografía del lugar complica el operativo. “Puerto Patriada tiene un solo ingreso. Eso complica mucho, sobre todo cuando a través de la Policía se estaba sacando a la gente que permanecía en el lugar, tanto vecinos como la gran cantidad de personas que había a orillas del lago”, detalló.

Oliva agregó que el área presenta una gran concentración de viviendas rodeadas de vegetación. “Hay muchas casas dentro de la zona, con mucha vegetación alrededor”, indicó, al describir el escenario en el que trabajan los equipos de emergencia.

Puerto Patriada se encuentra dentro de la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, un área protegida provincial ubicada a 14 kilómetros de El Hoyo, en la margen norte del lago.

Mientras el incendio en Puerto Patriada continúa activo, la Secretaría de Bosques de Chubut informó que se logró contener otro foco ígneo en la zona de Lago Villa Rivadavia, cerca de Cholila. Ese incendio se había iniciado el domingo y permanecía bajo seguimiento.

